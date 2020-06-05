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بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظات الجمهورية

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:35 م
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظات الجمهورية وزير التربية والتعليم
كتب – أحمد مرعى

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ينشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن اعتمدها محافظو تلك المحافظات، بنسب النجاح وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التي يقدمها الموقع لقرائه وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح "اليوم السابع" لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2019/2020، بعد اعتمادها من قبل المحافظين، والذين تقدموا بالتهانى لأبنائهم الناجحين فى الفصل الدراسى الأول.

وجاءت نتائج الشهادة الإعدادية بالمحافظات على النحو التالى:-

 

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8

%

 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بنسبة نجاح 99.84

%

 

بالأسماء ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا بنسبة نجاح 99.46

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

 

بالأسماء ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية بنسبة نجاح 99.86

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد بنسبة 99.26

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر بنسبة نجاح 99.32

%

 

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة بنسبة نجاح 99.14

%

 

فيديو.. بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 99.89

%

 

بالاسم ورقم الجلوس ..محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 99.73

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية ببنى سويف

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الإعدادية فى دمياط بنسبة نجاح 99.35

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7

%

 

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية بنسبة نجاح 99٪

 

بالاسم ورقم الجلوس ..نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بنسبة نجاح 99.8

%

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط بنسبة نجاح 99.76% .. بالاسم ورقم الجلوس

 

بالاسم ورقم الجلوس..نتيجة إعدادية أسوان بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.5

%

 

اعرف نتيجة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.71

%

 

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

 

نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ 2020 بنسبة نجاح 100% .. بالأسم ورقم الجلوس

 

 

 


الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية

نتيجه الاعداديه

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