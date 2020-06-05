اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:48 م
اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" في عدد المطبوع غدا السبت مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تغطية المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد رغم كورونا، وبدء ربط الخط الساخن لوزارتي الصحة والتعليم العالي لاستقبال بلاغات الإصابة بفيروس كورونا، ضلا عن تقارير رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

واقرأ في عدد الغد أيضا..

 

 

بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات

"كورونا"

 

"الشكاوى الحكومية" تستقبل 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحى الطبية.. و«مدبولى»: هدفنا خدمة المواطنين وتقديم أفضل خدم

 

المؤسسات الدولية تتوقع نمو الاقتصاد رغم أزمة كو

رونا

«فيتش»: الاقتصاد سيبقى قوي بيئة الاستهلاك.. و«هالة السعيد»: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت على امتصاص أثار الفيروس

 

خفض أسعار الغاز طوق النجاة للقطاع الصناعي

ارتفاع تكاليف الإنتاح يهدد بتراجع تنافسية الصادرات فى ظل أزمة «كوفيد19"  ومطالب بتخفيض الأسعار

 

عودة صلاة الجمعة إلى الجامع  

الأزهر بعد توقفها 66 يوما

أحمد عمر هاشم فى الخطبة للأطقم الطبية: تقومون بأعظم عبادة لله

 

الحكومة تدرس أحوال العائدين لمساعدتهم على التأقلم مع المتطلبات المعيشية

 

وزيرة الهجرة: تشكيل لجنة لبحث سبل مساعدة العائدين على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة

 

«التعليم»: المدارس الخاصة لا تملك صلاحية فصل الطالب غير المسدد للمصروفات

 

تعديلات جديدة على قانون صندوق مصر السيادى أمام «النواب»

 

دعوة فرح هدى جمال عبدالناصر.. وثيقة نادرة تنشر لأول مرة

 

الجامعات تبدأ الاستعدادات لامتحانات الفرق النهائية

رؤساء الجامعات: وضع جداول الامتحانات وتصور لاختبارات العملى.. ويؤكدون: حظر الدخول دون كمامة وتطبيق التباعد الاجتماعى باللجان

 

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع  مترا بالشارعترعة الزمر: المواطنون تعدوا على16 مترا بالشارع

وزير الإسكان: العمارات خالفت التراخيص والاشتراطات البنائية.. تعدت على مناطق الردود والنسبة البنائية.. بناء أدوار زائدة غير مرخص بها.. وإجراءات رادعة تجاههم

 

القمامة والإشغالات تتصدر شكاوى المواطنين لمبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية

1112وزير التنمية المحلية" تلقينا 10166 رسالة تضمنت 1112 شكوى خلال شهر مايو.. ونجحنا فى حل 1521

 

رجال الأعمال الأجانب وكورونا.. كثير من الدعم قليل من التبرعات

«واشنطن بوست»: زوكربيرج وجيف بيزوس ساهموا بأقل من 1% من ثرواتهما في مواجهة الوباء.. و"علي بابا" يكتفي بـ 14.5 مليون دولار من أصل 44 ملياراً

 

ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال.. و2000 سيارة مخالفة

 

p.1
p.1

 

p.2
p.2

 

p.3
p.3

 

p.4
p.4

 

p.5
p.5

 

p.6
p.6

 

p.7
p.7

 

p.8
p.8

 


عدد اليوم السابع

جريدة اليوم السابع

العدد الورقي لليوم السابع

كورونا

فيروس كورونا

التعليم

المدارس الخاصة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ73 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

شاهد.. بث مباشر لظاهرة خسوف القمر من معهد الفلك

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة