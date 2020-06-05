اليوم السابع: بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات "كورونا"

ينشر "اليوم السابع" في عدد المطبوع غدا السبت مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تغطية المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد رغم كورونا، وبدء ربط الخط الساخن لوزارتي الصحة والتعليم العالي لاستقبال بلاغات الإصابة بفيروس كورونا، ضلا عن تقارير رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

واقرأ في عدد الغد أيضا..

بدء ربط الخط الساخن لـ«الصحة والتعليم العالى» لاستقبال بلاغات

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كورونا

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رونا

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ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال.. و2000 سيارة مخالفة



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