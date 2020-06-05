اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليمن يسجل 5 وفيات بكورونا و32 إصابة جديدة

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:18 ص
اليمن يسجل 5 وفيات بكورونا و32 إصابة جديدة كورونا
أ ش أ

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أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن، تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا منها 5 وفيات، وذلك في 5 محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 
وذكرت اللجنة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، أنها سجلت 11 حالة في لحج منها حالة وفاة، و13 في تعز منها حالة وفاة، و7 في حضرموت منها حالتا وفاة، إضافة إلى حالة في أبين ومثلها في الضالع، وحالة وفاة في المهرة.. كما سجلت اللجنة وفاة حالة مسجلة مسبقا في تعز وحالتين في حضرموت.
 
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 453 حالة، بينها 103 وفيات و17 حالة تعاف، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
 
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية ميليشيا الحوثي، بالتكتم على تفشي فيروس كورونا في مناطق سيطرتها، وتعريض المواطنين للخطر، واستخدام الوباء "كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي".

كورونا

فيروس كورونا

فيروس

اليمن

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