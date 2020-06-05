اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 09:22 م
خالد صلاح
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الوباء يشتد فى الهند وجنوب آسيا دون الوصول إلى حد الانفجار

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:17 م
الوباء يشتد فى الهند وجنوب آسيا دون الوصول إلى حد الانفجار اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف (رويترز)

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 فى الهند يتضاعف كل 3 أسابيع لكن الوباء لم يصل إلى حد الانفجار داخل البلاد وفى منطقة جنوب آسيا.

 

وقال الدكتور مايك ريان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى "فى جنوب آسيا، ليس فى الهند فحسب، ولكن فى بنجلاديش و... باكستان وغيرها من دول جنوب آسيا ذات الكثافة السكانية الضخمة، لم يصل الوضع بالنسبة للمرض إلى حد الانفجار، لكن خطر حدوث ذلك موجود دائما".

 

وقالت سوميا سواميناثان، كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، فى إشارة إلى سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إن الحالات المسجلة البالغ عددها 200000 إصابة "تبدو كبيرة ولكن بالنسبة لبلد بهذا الحجم لا يزال الرقم متواضعا".

 

 


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