الهند تستعد لإعادة فتح مراكز التسوق والمعابد.. اعرف التفاصيل

رويترز

قال مسؤولون، إن الهند ستعيد فتح مراكز التسوق والمطاعم ودور العبادة، التي عادة ما تجذب أعدادا كبيرة، اعتبارا من يوم الاثنين، وذلك رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأسرع معدل يومي في ثلاثة شهور.

وقررت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المتلهفة لإعادة تشغيل الاقتصاد المتعثر بسبب الوباء وعودة الملايين إلى أعمالهم، تخفيف إجراءات العزل العام الموسعة التي تفرضها منذ مارس آذار على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، إلا أن إرشادات صارمة ستصاحب عملية تخفيف قيود العزل العام يوم الاثنين.

ووفقا للقواعد الصادرة عن وزارة الداخلية، سيخضع نزلاء الفنادق لفحص درجة الحرارة، كما سيكون ارتداء الكمامات إلزاميا في جميع الأوقات، وسيتعين على المطاعم إعادة توزيع طاولاتها بمسافات فاصلة كافية للحفاظ على التباعد الاجتماعي عند إعادة فتحها يوم الاثنين.

وفي أماكن العبادة، سيطلب من الزائرين غسل أياديهم وأرجلهم قبل الدخول.

وتجتذب دور العبادة في الهند، لا سيما المعابد الهندوسية، آلافا تكتظ بهم تلك الأماكن الأمر الذي يتعذر معه اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 226770 حالة إصابة، كما وصل عدد الوفيات إلى 6348 وفاة.