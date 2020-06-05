اليوم السابع
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خالد صلاح
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"النقد العربى" يقدم قرضين بقيمة 221 مليون دولار للمغرب و98 مليون دولار لتونس

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:50 م
"النقد العربى" يقدم قرضين بقيمة 221 مليون دولار للمغرب و98 مليون دولار لتونس صندوق النقد العربى
وكالات

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قدم صندوق النقد العربى، قرضا جديدا للجمهورية التونسية، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بقيمة 98 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة و دعم برنامج الإصلاح في القطاع المالي و المصرفي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقع على القرض عن الجمهورية التونسية الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

  كان " صندوق النقد العربي " قد قدم خلال الفترة الماضية قرضا تلقائيا للجمهورية التونسية بمبلغ 59 مليون دولار تم التوقيع على اتفاقيته في 20 مايو الماضي وسحب مبلغه في 3 يونيو الجاري بهدف دعم الوضع المالي للدولة وتلبية احتياجاتها الطارئة.

كما قدم " صندوق النقد العربي " قرضا جديدا للمملكة المغربية في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي بقيمة 211 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة ودعم برنامج الإصلاح في قطاع مالية الحكومة.

وقع على القرض عن المملكة المغربية محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.

  كان صندوق النقد العربي قد قدم خلال الفترة القريبة الماضية قرضا تلقائيا للمملكة المغربية بمبلغ 127 مليون دولار تم توقيع اتفاقيته في 7 مايو الماضي وسحب مبلغه في 20 من الشهر نفسه بهدف دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة.

  و يدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة وبما يمكن هذه الدول من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات .


تونس

المغرب

النقد العربى

قروض ماليه

صندوق النقد

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