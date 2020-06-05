المسماري يطالب الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات التركية ضد الليبيين

كتب رامى محيى الدين

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى في مؤتمر صحفى، إن قواتنا وصلت إلى منطقة آمنة بعد انسحابها من ترهونة، ترهونة تشهد فلتانا أمنيا وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.، الاعتداء التركي تسبب بمقتل مئات الليبيين في بني وليد وترهونة، ونطالب الأمم المتحدة بوضع حد للانتهاكات التركية ضد الليبيين.

كان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد قال إننا نحن الآن نضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي لتنفيذ تعهداته، ولن تتقدم أي مفاوضات سياسية إلا بعد سحب كل قوات أردوغان من ليبيا.

واتهم المسماري فى مداخلة لشبكة سكاي نيوز، فايز السراج بتحويل الأزمة الليبية رهينة للصراعات الدولية.

فى غضون ذلك، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قيامها بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس من شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه فى حال عدم الالتزام بذلك فإن القيادة العامة ستسأنف العمليات وستعلق مشاركتها فى لجنة وقف إطلاق النار 5+5.

وأكدت قيادة الجيش الليبى فى بيان لها، الخميس، أن ذلك يأتى بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5 التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعماً للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة انسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الليبى أن المعركة لم تنتهى بعد وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية الخالدة.