المستشفيات التعليمية تعلن ثالث حالة ولادة لمصابة بكورونا بمستشفى الساحل

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن أول حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الساحل التعليمى بالقاهرة يوم الخميس 5 يونيو.

وأضاف الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة بأن هذه هي ثالث حالة ولادة داخل المستشفيات التعليمية، وأن المريضة دخلت مستشفى الساحل التعليمى وهى من المستشفيات التى تم تجهيزها لاستقبال حالات الفرز والعزل التابعة للهيئة بالقاهرة.

وأوضح عبد الفتاح حجازى، مدير مستشفى الساحل التعليمي، بأن الحالة دخلت المستشفى باشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث كانت حرارتها مرتفعة ووضعت مولودها اليوم بالمستشفى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المريضة والطاقم الطبى، حيث قام بإجراء هذه العملية طاقم طبى متميز ويضم : دكتورة النساء د.شرين سامي عبد العاطي ودكتور التخدير د محمد مهنى وميس شيماء محمد تمريض، وتخضع الأم والمولود للإشراف والمتابعة على مدار الساعة وحالة الأم والمولود مستقرة.