المجلس العالمى للسفر والسياحة يدعو بريطانيا لإلغاء حجر الـ14 يوما للسياح

كتبت آمال رسلان

دعا المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بريطانيا فى إعادة النظر مرة آخرى فى قرار فرض حجر صحى 14 يوما على السياح، طالما هناك إجراءات احترازية يتم تطبيقها.

وأصدرت جلوريا جيفارا، الرئيسة والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، بيانًا رداً على الحجر الصحي الذي اقترحته الحكومة لمدة 14 يومًا للمسافرين، حيث قالت "مرة أخرى، ندعو حكومة المملكة المتحدة لإزالة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أقرب وقت ممكن. لا يجب أن يكون الحجر الصحي ضروريًا إذا كانت هناك تدابير احتواء مناسبة وفعالة في نقاط المغادرة والوصول".

وأضاف البيان أن الحكومة قد نجحت في إدارة الاستجابة الشاملة لأزمة COVID-19 ، لذلك نعتقد أن الحجر الصحي لمدة 14 يومًا مكلف، ونحن ندرك أن حماية الصحة العامة أمر بالغ الأهمية، ولكن هذا الإجراء، الذي يؤثر على الزوار الدوليين والذين يعودون إلى المملكة المتحدة من الخارج، سيكون له تأثير سلبي كبير وطويل الأمد على قطاع السفر والسياحة.

وأكدت جيفارا "ليس لدينا شك في أن هذه الإجراءات ستردع رجال الأعمال والسياح عن زيارة المراكز الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وسيزيد الوضع سوءًا بالفعل ويؤخر الانتعاش الذي يحتاج إليه اقتصاد المملكة المتحدة. لذا ، من الضروري فتح "ممرات هوائية" للبلدان منخفضة العدوى في أقرب وقت ممكن.

و"تظهر بيانات WTTC أن أزمة COVID-19 قد أدت إلى تعرض أكثر من 1.2 مليون وظيفة في مجال السفر والسياحة للخطر في المملكة المتحدة ، مع خسائر كبيرة بالفعل، وبصفته سادس أكبر اقتصاد في العالم ، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث السفر والسياحة ، يعد قطاع السفر والسياحة أمرًا بالغ الأهمية يقود الانتعاش الاقتصادي ، حيث يساهم بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وهو مسؤول عن 11 لكل المائة من إجمالي العمالة في المملكة المتحدة".