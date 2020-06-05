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القبض على عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش بالمنيا

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:02 م
القبض على عاطل بحوزته 26 قطعة حشيش بالمنيا حشيش - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، من القبض على عاطل بحوزته 26 قطعة من جوهر الحشيش المخدر.

 تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطاراً من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، يفيد أن معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص، أكدت قيام عاطل مقيم بدائرة المركز بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة (جوهر الحشيش) متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

بتقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد بكر رئيس مباحث المركز والنقيب مروان نصر معاوناً والنقيب محمد زيدان معاوناً من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 26 قطعة من جوهر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.


اخبار المنيا

أحداث عنف

مديرية الأمن

قسم العدوة

حشيش

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