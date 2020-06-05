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الفصل فى دعوى عدم دستورية تقدر مصاريف الدعوى بالحكم بقانون المرافعات غدا

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:49 م
الفصل فى دعوى عدم دستورية تقدر مصاريف الدعوى بالحكم بقانون المرافعات غدا المحكمة الدستورية العليا-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات فيما تضمنته من تقدر مصاريف الدعوى في الحكم.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 83 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 189 من قانون المرافعات والتى تنص على أن "تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها، ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة 200".

فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن "يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد".

 

 


المحكمة الدستورية العليا

دور يونيو

دعوى عدم دستورية

المادة 189 من قانون المرافعات

تقدر مصاريف الدعوى

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