الفريق الطبى الخامس يغادر قها للعزل والفريق السادس يبدأ مواجهة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

سلم الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بقيادة الدكتور أحمد سعد خيامي مدير الفريق الطبي، الفريق الطبي السادس مسؤولية مواجهة هذا الفيروس الفتاك بقيادة الدكتورة أسماء عربي مدير الفريق.

وتقدمت مستشفى قها للحجر الصحي بالشكر والتقدير للفريق الطبي الخامس على المجهود الذي بذلوه في الأسبوعين الماضيين من العمل الشاق، موضحة أنه تم الاحتفال بالفريق الطبي في أجواء من السعادة، قائلة: "شكرا من القلب لكل أعضاء الفريق من الأطباء والصيادلة والتمريض والاداريين والفنيين والعمال، وشكرا لكل من حاول أن يساهم للتخفيف عن المرضى ومساند الفرق الطبية من الخارج".

وكانت مستشفى قها المركزي للحجر الصحي لمرض فيروس كورونا، أعلنت تعافي 249 من المصابين بالفيروس بالمستشفى، وخروجهم بعد ورود التقارير الخاصة بنتيجة العينات التي تم سحبها على مدار تواجدهم بالمستشفى.

وقالت الدكتور أحمد سعد خيامي مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبى الخامس، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 249 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

وأكدت مستشفى الحجر الصحى بقها، والمخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أنه لا وقت للراحة سواء من الطاقم الطبى أو التمريض أو الطاقم الإدارى أو العمال بالمستشفى، والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى، موضحة أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.



احتفالية قبل التسليم



أعضاء الفريق قبل المغادرة