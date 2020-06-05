اليوم السابع
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حفاظًا على الصناعة المحلية..

الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشيد بقرار وزارة التجارة بوقف استيراد السكر

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:12 ص
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشيد بقرار وزارة التجارة بوقف استيراد السكر المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة الإسماعيلية، بقرار الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم الآن بعد جائحة كورونا هو الحفاظ على الصناعة الوطنية، في ظل تقلبات أسعار السكر العالمية والتي تنتج عن هبوط أسعار البترول في الفترة الأخيرة .

وأكد رئيس الغرفة التجارية فى الإسماعيلية، فى بيان له، أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على خط واحد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبهدف مشترك وهو تجنب الأضرار التي تؤثر على الصناعات الوطنية، خاصة في ظل الأضرار الناتجة عن انخفاض الأسعار العالمية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأضاف المهندس أحمد عثمان، أن الأرقام تشير إلى أن حجم استهلاك السكر في مصر وصل إلى حوالي من 3 إلى 3.2 مليون طن إنتاج محلي، ومع الإنتاج الجديد ستصل مصر إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من السكر لأن الانتاج المحلي في مصر يصل الآن إلى 2.4 طن.

كان المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، أكد على جميع العاملين بالغرفة بضرورة اللالتزام بارتداء الكمامة، ومنع دخول الغرفة التجارية إلا باستخدام الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس أحمد عثمان، إن كل شخص مطالب بالحفاظ على نفسه وعلى الأخرين، والحفاظ على الضوابط التي أقرتها الدولة منذ أيام بشأن ضرورة لبس الكمامة، مشيرًا إلى أنه على التجار المنتسبين للغرفة والمترددين عليها الحفاظ على التعليمات ومساعد العاملين بالغرفة في تنفذيها .

وطالب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بسرعة عمل حملات توعية مباشرة لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والمحلات، بعدم التعامل إلا من خلال استخدام الكمامة وأن يتم التنبيه على المتعاملين باستخدام الكمامة.

 


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