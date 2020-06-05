اليوم السابع
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العاهل الأردنى يشارك عبر الانترنت فى القمة العالمية للقاحات

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:09 ص
العاهل الأردنى يشارك عبر الانترنت فى القمة العالمية للقاحات العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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شارك العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى الخميس فى القمة العالمية للقاحات التى استضافتها الحكومة البريطانية عبر "الإنترنت" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وعدد من وزراء الخارجية والصحة، وبالتعاون مع منظمة التحالف العالمي للقاحات (GAVI).
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن العاهل الأردني دعا خلال كلمة في القمة إلى المساواة في الوصول إلى الأدوية واللقاحات، الذي بات من الواضح الآن، أنه لا يمكن التخلي عن أي دولة في هذه الأزمة.
وأضاف أن ضمان المساواة في الحصول على الأدوية والتطعيمات، ليس متطلباً أخلاقياً وعادلاً فحسب، بل هو في مصلحة المجتمع الدولي بأكمله، لأنه سيسهم في استعادة حريّة الحركة المطلوبة بين الدول، لضمان انتعاش اقتصاداتها.
وأكد أن السعي نحو تكاملٍ دولي أفضل، هو السبيل للمضي إلى الأمام، نحو إعادة ضبط العولمة، للبناء على مواطن قوّتنا ومواردنا، لمنفعة الجميع.


الأردن

الملك عبد الله الثانى

كورونا

لقاح كورونا

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