الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب "التمييز"

(رويترز)

نصحت وزارة الثقافة والسياحة الصينية المواطنين بتجنب السفر إلى أستراليا مرجعة ذلك إلى وجود تمييز وعنف ضد الصينيين بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت الوزارة فى بيان "توجد زيادة مزعجة فى الآونة الأخيرة فى حوادث التمييز العنصرى والعنف ضد الصينيين والآسيويين فى أستراليا بسبب تأثير وباء كوفيد-19". ولم تقدم الوزارة أى أمثلة محددة على مثل هذا التمييز أو العنف.

وقال آسيويون من خلفيات متعددة إنهم تعرضوا لمضايقات منذ ظهور فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 بعضها فى الولايات المتحدة. وأصدرت الصين تحذيرا للسائحين المسافرين إلى هناك فى وقت سابق من العام بعد شكوى البعض من مواجهتهم معاملة سيئة مرتبطة بظهور المرض.