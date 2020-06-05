اليوم السابع
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الجمعة، 05 يونيو 2020 10:54 م
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الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب "التمييز"

الجمعة، 05 يونيو 2020 10:41 م
الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى أستراليا بسبب "التمييز" الرئيس الصينى
(رويترز)

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نصحت وزارة الثقافة والسياحة الصينية المواطنين بتجنب السفر إلى أستراليا مرجعة ذلك إلى وجود تمييز وعنف ضد الصينيين بسبب وباء كوفيد-19.

 

وقالت الوزارة فى بيان "توجد زيادة مزعجة فى الآونة الأخيرة فى حوادث التمييز العنصرى والعنف ضد الصينيين والآسيويين فى أستراليا بسبب تأثير وباء كوفيد-19". ولم تقدم الوزارة أى أمثلة محددة على مثل هذا التمييز أو العنف.

 

وقال آسيويون من خلفيات متعددة إنهم تعرضوا لمضايقات منذ ظهور فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 بعضها فى الولايات المتحدة. وأصدرت الصين تحذيرا للسائحين المسافرين إلى هناك فى وقت سابق من العام بعد شكوى البعض من مواجهتهم معاملة سيئة مرتبطة بظهور المرض.

 

 


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