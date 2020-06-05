اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 07:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:16 م
الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين من فيلاروس كورونا لبعض المصابين بالفيروس من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.
 
وناشدت وزيرة الصحة والسكان المتعافيين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان، حيث تم تفعيل العمل بـ5 مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافيين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالقاهرة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر وطنطا.
 
أوضح البيان، أن التجربة تمت من خلال الفريق البحثي التابع لخدمات نقل الدم القومية، الذى يعمل ضمن اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان والتي تتولى وضع وتحديث بروتوكولات العلاج والإشراف على وضع وتنفيذ البروتوكولات البحثية بالتعاون مع العديد من الجهات البحثية في العالم، وذلك منذ إعلان هيئة الغذاء والدواء الأمريكية عن إمكانية استخدام البلازما الخاصة بالمرضى المتعافيين من فيروس كورونا المستجد لتستخدم في علاج الحالات الحرجة، نظرًا لكونها تحتوي على الأجسام المضادة للفيروس مما يعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم.
 
وأشار البيان إلى أن هناك شروط للمتعافيين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم وهى:
 
- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.
 
- تم سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).
 
- مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أى أعراض أخرى للفيروس.
 
 
وأضاف البيان أنه يتم توقيع الكشف الطبي على المتعافي، كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرام، كما يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراءه عمليات كبري من قبل، موضحًا أن شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج)، بينما تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

 


الصحة

البلازما

كورونا

المصابين بكورونا

المستشفيات الجامعية

اليوم السابع بلس

علاج كورونا بالبلازما

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

ترامب يأمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

الرئيس التونسى: الحل فى ليبيا يجب أن يكون داخليا دون أى تدخل خارجى

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

عناوين 5 مراكز دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة