الصحة تنشر بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.
وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية:
- السن أقل من 60 عام
- درجة الحرارة أقل من 38◦.
- تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92.
- نبضات القلب أقل من 110 نبضة في الدقيقة.
- معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة.
- نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/ كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1.
- حال وجود أمراض مزمنة )السكري، ارتفاع ضغط الدم، ..( تكون الحالة مستقرة بالأدوية.
- لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة.
- لا يوجد حمل.
- لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي.
- لا يعاني من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2( .
وفيما يلى ضوابط العزل المنزلى التي نشرتها وزارة الصحة:
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