اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تنشر بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:59 م
الصحة تنشر بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا مواجهة كورونا
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت وزارة الصحة ضوابط ومعايير العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، حيث أكدت أنه يتم تقييم ومتابعة حالات (الاشتباه-المؤكدة) الإصابة بفيروس كورونا المستجد البسيطة والمقرر لها العزل المنزلى.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه يتم توصيف الحالة إكلينيًكًا “حالة بسيطة "حال انطباق جميع الشروط التالية          

  1. السن أقل من 60 عام
  2.  درجة الحرارة أقل من 38◦.
  3. تركيز الأكسجين في الدم أعلي من 92
  4. نبضات القلب أقل من 110 نبضة  في الدقيقة
  5. معدل التنفس أقل من 25 مرة في الدقيقة
  6. نسبة كرات الدم البيضاء المحببة/  كرات الدم البيضاء الليمفاوية أقل من 3.1
  7. حال وجود أمراض مزمنة )السكري، ارتفاع ضغط الدم، ..( تكون الحالة مستقرة بالأدوية
  8. لا يتلقي أدوية مثبطة للمناعة
  9. لا يوجد حمل
  10. لا يعاني من أورام سرطانية، وغير خاضع للعلاج الكيماوي.
  11. لا يعاني من سمنة مفرطة) مؤشر كتلة الجسم أقل من 40 كجم/م2( .

وفيما يلى ضوابط العزل المنزلى التي نشرتها وزارة الصحة:

العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا (1)
 

 

العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا (2)
 

كورونا

علاج كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأمم المتحدة": ملتزمون بدعم مصر للتغلب على تحديات كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:44 م

انتم بتحبوا إيه.. ميريام فارس تغازل جمهورها بسيشن صور جديد فى عصر كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:41 م

مستشفى إسنا للحجر الصحى بالأقصر ترفع شعار "قهر فيروس كورونا".. تنجح فى شفاء 53 حالة وجلسات غسيل كلوى لـ3 مصابين بنجاح كبير.. ومديرة المستشفى: أجرينا عمليتى ولادة قيصرية وخروج "عبد الله وآدم" للنور

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:30 م

وزير الصحة الإسبانى يعلن تخفيف إجراءات الإغلاق بسبب أزمة كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة