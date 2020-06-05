أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس كورونا المستجد، يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 حالة.
وأضافت الكيلة - في بيان اليوم /الجمعة/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس 23 حالة، ومحافظة الخليل 12 حالة، ومحافظة قلقيلية 16 حالة، ومحافظة جنين 4 حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 51 حالة.
وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات في البلاد.
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