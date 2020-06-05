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الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تحمى من فيروس كورونا المستجد

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:23 م
الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تحمى من فيروس كورونا المستجد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
كتب محمد سعودي

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أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن ارتداء الكمامات وحده لا يقى مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" عن تيدروس أدهانوم جيبريسوس حول أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية قوله :"الكمامات ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية".

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن بعض الدول تشهد ”زيادات طفيفة“ في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مشيرة إلى أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأشارت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة تنصح حكومات العام بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة، مضيفة :"لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

من جانبه، أوضحت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن بؤرة جائحة فيروس كورونا المستجد تتمركز في الوقت الحالي في أمريكا الوسطى والجنوبية والشمالية وخصوصا الولايات المتحدة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المنظمة في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف "فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة (للإصابات)، نعم نرى هذا في دول بجميع أنحاء العالم، وأنا لا أتحدث هنا عن أوروبا على وجه الخصوص، عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتخفيف تدابير التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى".


الصحة العالمية

منظمة الصحة

اخبار كورونا

كورونا نيوز

الكمامات

مرض كورونا

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