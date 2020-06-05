اليوم السابع
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الشرطة تنجح فى فض "مرماح خيول" بقرية النمسا جنوب محافطة الأقصر

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:09 م
الشرطة تنجح فى فض "مرماح خيول" بقرية النمسا جنوب محافطة الأقصر الشرطة تنجح فى فض "مرماح خيول" بقرية النمسا
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الجمعة، فى فض مراسم "مرماح خيول" فى قرية النمسا بمدينة إسنا، حيث تمكن رجال مباحث مركز شرطة إسنا بحضور نائب مأمور مركز شرطة إسنا، ومباحث إسنا بقيادة الرائد أحمد العيوطي رئيس المباحث، والرائد محمود صقر والرائد عبد الله معاونى المباحث، حيث قاموا بفض فعاليات المرماح والتنبيه على جميع المواطنين المشاركين فيه بعدم التزاحم ومنع التجمعات للحفاظ علي أرواحهم ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، إخطاراً من المهندس محمد عشري رئيس مجلس قروي النمسا، يفيد برصد قيادات القرية إقامة فعاليات "مرماح للخيول" فى منطقة جبلية، وعلى الفور تم إبلاغ رجال الشرطة للسيطرة على الوضع، وإنتقلت قوة أمنية وتمكنت من فض فعاليات المرماح ومنع الأهالى من التجمعات، بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمنع التجمعات وإقامة أية فعاليات إحتفالية لمنع إنتشار العدوى.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية بمستشفى صدر إسنا، منها 4 حالات ببندر إسنا، و2 بنجع الشيخ فضيل و2 بقرية النجوع قبلى، و2 بقرية الدير وحالة بمستعمرة كهرباء إسنا، وحالة بقرية النمسا، وحالة بقرية أصفون، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وحالة بقرية طفنيس، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

الشرطة تنجح فى فض مرماح خيول بقرية النمسا
الشرطة تنجح فى فض مرماح خيول بقرية النمسا

 

جانب من سيطرة رجال الشرطة على المرماح
جانب من سيطرة رجال الشرطة على المرماح

 

جانب من فض فعاليات المرماح
جانب من فض فعاليات المرماح

 

رجال الأمن خلال فض فعاليات مرماح الخيول
رجال الأمن خلال فض فعاليات مرماح الخيول

 

رجال الشرطة خلال فض فعاليات مرماح خيول باسنا
رجال الشرطة خلال فض فعاليات مرماح خيول باسنا

 

فض تجمعات لإقامة مرماح خيول
فض تجمعات لإقامة مرماح خيول

 

فض فعاليات مرمحا للخيول جنوب الأقصر
فض فعاليات مرمحا للخيول جنوب الأقصر

 


الاقصر

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مدينة اسنا

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مجلس قروى النمسا

اخبار المحافظات

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