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السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:00 ص
السياحة والمصايف: شواطئ الإسكندرية مازالت مغلقة ولا صحة للشائعات غلق شواطئ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه لم يتقرر بعد إعادة فتح الشواطئ لإستقبال زوار، حيث لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن، نافيا ما يتردد من شائعات حول إعادة فتح شواطئ الإسكندرية يومى الجمعة والسبت.

 

وقال اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن محافظة الإسكندرية قامت بتطبيق القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، والتى بلغ عددها 61 شاطئا بالمحافظة

وأشار الى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تشن حملات للتأكد من إغلاق كافة بوابات الشواطئ على الكورنيش لمنع الدخول، كما تشن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف حملات مكثفة على الكورنيش والشواطئ منذ الصباح وحتى الحظر لمنع التجمعات، حيث انتشرت بطول الكورنيش حملات لمنع التجمعات وجابت سيارات محافظة الإسكندرية وسيارات الشرطة الكورنيش بالكامل والأسواق للتأكد من الالتزام بالحظر وعدم التجمع على الشواطئ والكورنيش للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمنع أى تجمعات على كورنيش الاسكندرية، للحد من انتشار الوباء.

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"على أن المحافظة قامت بتطبيق كافة القرارات التى أعلن عنها مجلس الوزراء ،حيث تم إغلاق 61 شاطئا، وحدائق المنتزه والمعمورة وحديقة حيوان النزهة، مؤكدا على أنه سيتم مواجهة أى تجمعات بكل صرامة وحزم ولن نسمح بمخالفة الإجراءات الاحترازية، أو خرق الحظر، وأشار إلى أنه كلف الجهات المعنية بالاستمرار في حملاتهم لمنع كافة التجمعات وتفريقهم من خلال التنبيه والتحذير من مخاطر التواجد بهذا الشكل بطريق الكورنيش.


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