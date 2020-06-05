السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

الإسكندرية جاكلين منير

قال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن 12 فندقا بالإسكندرية والساحل الشمالى، تحمل تصنيف 5 نجوم، استطاعت الحصول على شهادة السلامة الصحية، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة الداخلية مرة أخرى بها، وفق الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار على المناسترلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك زيادة مستمرة فى عدد الفنادق التى تحصل على الشهادة الصحية، حيث وصل العدد الاجمالى لـ 200 فندق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الضوابط الصحية تنطبق على كافة الغرف الفندقية، وتشمل قياس درجة حرارة العميل فور دخوله إلى الفندق، استخدام الأدوات لمرة واحدة مثل الأقلام، مع تعقيم الحجرة بمفروشاتها، مثل أغطية السرير والمناشف، والأدوات بها خاصة لمستأجر الحجرة ويتم استخدامها لمرة واحدة وتعقيمها بصفة دورية، مع تشغيل الشواطئ الخاصة وحمامات السباحة الخاصة بتلك الفنادق، وبالنسبة للمطاعم سيتم وضع ضوابط صارمة بتباعد الأشخاص داخل المطعم على ألا تتضمن المنضدة الواحدة أكثر من شخصين

وأكد على المراقبة الصارمة للعاملين بالفندق ومنع الإجازات وفى حالة حصول أى عامل على أجازة سيتم عزلة لمدة 14 يوما قبل عودتة للعمل، مؤكدا على أنه سيتم مراقبة صارمة على تلك الفنادق و فى حالة المخالفة سيتم سحب الشهادة الصحية ووقف العمل، أما فى حالة الالتزام سيتم رفع القدرة الاستيعابية من 25% إلى 50% وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وحول الخسائر التى تعرضت لها المنشأت السياحية، أكد "المناسترلى" أن القطاع قد تعرض لخسائر خلال الآشهر الماضية، ومازالت القطاع يعانى من الخسائر، حتى فى فترة التشغيل الجزئى فى عيد الفطر المبارك، كانت بقيمة إيجارية أقل 30% من نفس القيمة العام الماضى.

وكان مجلس الوزراء قد حدد عدد من الضوابط لعودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق، وتضمنت تلك الضوابط، سبع محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل وحتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والاجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وتشمل الحد الاقصى من الإشغال الفندقى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ولا يجوز تسكين اكثر من شخصين بالغين فى الغرفة، كما يجب التقليل من التجمعات والانشطة الاجتماعية، وعدم اقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشآة، ووضع لافتات للتوعية والوقاية وتصف طرق عدم انتشار العدوى، والقياس الدورى لدرجة حرارة النزلاء، وتخصيص دور بالكامل للعزل، وعدم تسكين الغرفة إلا بعد مرور 48 ساعة على تسكين آخر نزيل بها.