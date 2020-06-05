وجاء في تعليق البعثة الدبلوماسية الروسية في التشيك ، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة ، " لقد تسلمت السفارة الروسية في جمهورية التشيك مذكرة وزارة الخارجية التشيكية مع إخطار بطرد اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية ، ويدور الحديث حول استفزاز ملفق".



وتابعت السفارة الروسية " إن هذه الخطوة غير الودية، التي استندت في الأساس إلى اتهامات لا أساس لها في وسائل الإعلام ، تشهد على عدم رغبة براغ في تطبيع العلاقات الروسية التشيكية، والتي تدهورت مؤخرًا بدون أي خطأ من جانبنا".



وكانت السلطات التشيكية قد أعلنت صباح اليوم طرد اثنين من أعضاء السفارة الروسية في براغ ، وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس إن 2 من طاقم السفارة الروسية في براغ باتا شخصين غير مرغوبين في بقائهما بالبلاد ، وأمرهما بالمغادرة.



وأشار بابيس إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بـ "الاقتتال الداخلي" بين العاملين بالسفارة الروسية، ما أدى إلى انتشار مزاعم حول تشكيل روسيا خطرًا على 3 سياسيين من البلدات التشيكية.