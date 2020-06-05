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السعودية: 300 مسجد بمدينة الأحساء تشهد التزام المصلين بالتباعد بصلاة الجمعة

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:06 م
السعودية: 300 مسجد بمدينة الأحساء تشهد التزام المصلين بالتباعد بصلاة الجمعة صلاة الجمعة _صورة ارشيفية
كتب وكالات

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أدى جموع المصلين فى محافظة الأحساء، اليوم، صلاة الجمعة فى (300) جامع ومسجد وسط جهود مكثفة من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، بحسب وكالة واس السعودية .

وأوضح مدير إدارة المساجد بمحافظة الأحساء عبدالعزيز بن سالم الكليب أن ذلك يأتى ضمن توجيهات معالى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة بعد إعادة استئناف الصلاة فى المساجد وتسهيلاً على الناس وحفاظا على سلامتهم.

وقدم الكليب شكره لخطباء الجوامع والمساجد على تعاونهم ولجميع الفرق التطوعية بالمحافظة على مشاركتها فى تنظيم دخول المصلين وتنبيهم بالابتعاد الجسدى بلطف ولين، مشيراً إلى أن الإدارة سوف تحرص خلال الفترة القادمة على فتح مساجد اضافية جديدة تسهيلاً على المصلين وحفاظا على سلامتهم.

بدوره أبان المشرف والمنسق العام على الفرق التطوعية سعود الشعيبى أن الفرق التطوعية شاركت فى إجراء عمليات فرز بصرى وقياس العلامات الحيوية للتأكد من سلامتهم قبل دخول للمسجد وتعقيم الأيدى وتطبيق التباعد وتوزيع كمامات وقفازات للذين يحضرون بدون كمامات وقفازات.

وأضاف الشعيبى أن الفرق التطوعية وصحة الأحساء أسهموا فى نشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة الصلاة، إضافة إلى توزيعهم سجادات مؤقته على المصلين، وتنظيم دخول وخروج المصلين ووضع الملصقات وتوجيههم لمكان الصلاة ووضع مسافة مترين بين كل مصلى وآخر.

 


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