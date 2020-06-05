السعودية: أوبك والحلفاء ينسقون لعقد اجتماع غدا السبت

رويترز

قال وزير الطاقة السعودي اليوم الجمعة، إن أوبك وحلفاءها، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يعكفون على عقد اجتماع بشأن سياسة إنتاج النفط غدا السبت.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لرويترز، إن الأوضاع الآن تضمن نجاحا مأمولا للاجتماعات وإن التنسيق جار لعقد اجتماعات لأوبك وأوبك+ بعد ظهر الغد.

وقالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.

وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.