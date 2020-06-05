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الزراعة: صادرات البرتقال تتربع على عرش الأسواق العالمية بـ1.35 مليون طن

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:20 ص
الزراعة: صادرات البرتقال تتربع على عرش الأسواق العالمية بـ1.35 مليون طن صادرات البرتقال
كتب عز النوبى

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قال الدكتورأحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن إجمالى صادرات مصر من البرتقال بلغت مليون و354 ألف طن ، منذ بدء موسم الصادرات وحتى 2 من الشهر الجارى، مضيفا أن هناك طلبات متزايدة من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية نظرا لجودتها العالية وتوافر كافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للدول المستوردة .

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" ،إن هناك منافذ و أسواق جديدة للبرتقال المصرى الذى يغزو كل أسواق العالم ، متابعا وأن مصر حاليا تحتل المرتبة الأولى عالميا فى تصدير البرتقال، متابعا أنهتم فتح سوق جديد فى أوزبكستان لأول مرة .

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وأوضح التقرير وزارة الزراعة ، أن الموالح المصرية ذات جودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، مشير الى أن لدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، مضيفا أن موسم صادرت الخضر والفاكهة شهد زيادة ملحوظة فى الصادرات، وسط إجراءات مشدد على جميع صادرات الزراعية الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.


الصادرات الزراعية

صادرات البرتقال

الحجر الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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