اليوم السابع
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"الزراعة": تقديم النشرات الخاصة بالمعاملات الزراعية والانتاج الحيوانى بالمجان

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:00 ص
"الزراعة": تقديم النشرات الخاصة بالمعاملات الزراعية والانتاج الحيوانى بالمجان زراعات الذرة
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع"، عدد من  النشرات الإرشادية التى اتخذتها وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعي، والخاصة بالأنشطة الزراعية المختلقة والإنتاج الحيواني، وذلك من خلال الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والادارة العامة للثقافة الزراعية، بالتعاون مع مركزى البحوث الزراعية والصحراء، وتتيح الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، تلك النشرات الإرشادية بالمجان للمزارعين والمهتمين بالشأن الزراعى من خلال مقرها، بالدقي.

وشملت النشرات الفنية التى أصدرتها الإدارة العامة للثقافة الزراعية، "دليل الممارسات الزراعية الجيدة للنباتات الطبية والعطرية"، للدكتور إبراهيم محمد احمد بمعهد بحوث البساتين، فضلا عن "الأسس العلمية لتنشئة العجول الرضيعة" للدكتور ممدوح على السيد بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، و"انتاج التفاحيات فى مصر" للدكتور محمد عبد السلام جبر، والدكتورة ايمان صبحى عطالله، والدكتورة وسام احمد نبيل، والدكتور حامد محمود مختار بمعهد بحوث البساتين.

وتضم النشرات أيضا: "استصلاح واستزراع الأراضى الملحية"، للدكتور أشرف أحمد محمد بمركز بحوث الصحراء، و"المسطحات الخضراء"، للدكتور علاء عواد أمين، والدكتور وليد محمد سعيد بمعهد بحوث البساتين، كذلك "إكثار أشجار الفاكهة" للدكتور أحمد عبد الفتاح حسن بمركز بحوث الصحراء، و"العوامل المناخية وعلاقتها بجودة نمو وإنتاج وتسويق وتصدير البطاطس" للدكتور سمير محمود صالح، وعاصم عبد المنعم، بالمعمل المركزى للمناخ الزراعي، والدكتور محمد عواد سيد، و معهد بحوث امراض النباتات.

وتتيح الادارة العامة للثقافة الزراعية، تلك المنشورات بأسعار رمزية من خلال مقرها الرئيسى ومنافذها.

 كما شملت النشرات الارشادية، الصادرة عن الادارة المركزية للارشاد الزراعي، "زراعة وإنتاج نخيل البلح" لمعهد بحوث البساتين، و"الاعلاف الغير تقليدية"، و "انتاج دجاج اللحم"، و"تسمين العجول"، و "تسمين الحملان"، و"تفريخ بيض الدواجن" لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، فضلا عن "زراعة وإنتاج القطن المصري" لمعهد بحوث القطن، و"زراعة وإنتاج الكتان"، و"زراعة وإنتاج الذرة الرفيعة"، و"زراعة وإنتاج الفول البلدى" لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أن ذلك يأتى ضمن الخدمات الارشادية المتنوعة التى تقدمها الوزارة للمزارعين والمهندسين الزراعيين وكافة المعنيين بالشأن الزراعى على مستوى الجمهورية، فى سبيل دعم المزارع المصري، لاتباع الممارسات الزراعية السليمة، لتحقيق اعلى انتاجية محصولية، وبالتالى زيادة دخله ورفع مستوى معيشته.

واشار إلى أن تلك النشرات الارشادية تشمل كافة المعاملات الزراعية الجيدة للمحاصيل المختلفة، بداية من تجهيز التربة واختيار التقاوي، المناسبة لكل منطقة، وطرق الزراعة والري، والتسميد والمكافحة، نهاية بحصاد المحصول، كذلك النشرات الخاصة بالانتاج الحيوانى تشمل اختيار الاصناف والسلالات الجيدة، وطرق التربية المناسبة.


النشرات الارشادية

الإنتاج الحيوانى

الارشاد الزراعى

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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