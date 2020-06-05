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الرئيس الإنسان.. 6 سنوات من رئاسة السيسى كشفت حرصه على قضايا الشعب

الجمعة، 05 يونيو 2020 05:09 م
الرئيس الإنسان.. 6 سنوات من رئاسة السيسى كشفت حرصه على قضايا الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد صبحى

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أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه الشديد على التواصل مع كل فئات الشعب، والتجاوب مع مشكلاتهم، وشهدت السنوات الـ6 سنوات الماضية لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، تلاحمه مع قضايا الشعب اليومية، حيث أبرزت المواقف المتعددة اهتمام بهذه الطبقات.
 
 
وأثبت الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية، حرصه الشديد على التواصل مع كافة فئات المجتمع، واهتمامه بالانصات إلى هموم المواطنين، وهو الأمر الذى عكس إنسانية الرئيس السيسى، والتى بدت واضحة من خلال حرصه على دعم الفئات المختلفة بالمجتمع ورفع الروح المعنوية لديهم.
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية، العديد من الفئات المختلفة بالمجتمع وخلال المناسبات المختلفة، بداية من الأطفال وأسر الشهداء وكذلك السيدات المسنات، بالإضافة إلى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، والتى حملت كل اللقاءات رسائل للمواطنين والفئات التى ينتمون لها بحرص الرئيس بهموم قضاياهم.
 
 

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