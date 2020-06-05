الداخلية تداهم 8 مراكز علاج ادمان غير مرخصة في القاهرة

كتب محمود عبد الراضى

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الجهات المختصة "إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان ، حيث تبين وجود العديد من المخالفات، أبزرها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة ، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

وتبين عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبياً ، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.