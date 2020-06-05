اليوم السابع
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الداخلية تداهم 8 مراكز علاج ادمان غير مرخصة في القاهرة

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:50 ص
الداخلية تداهم 8 مراكز علاج ادمان غير مرخصة في القاهرة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة حملة مُكبرة إستهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة ، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وبمشاركة الجهات المختصة "إدارة العلاج الحر- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان".

وأسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان ، حيث تبين وجود العديد من المخالفات، أبزرها عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة ، وعدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وعدم وجود عقد تداول نفايات وإيصالات تسليم منتظمة.

وتبين عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية ، وعدم وجود فريق طبى، وعدم وجود غرف مجهزة طبياً ، وعدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

 

 

 


الإدمان

علاج الإدمان

اخبار الحوادث

تراخيص مراكز الإدمان

مخدرات

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