الحكومة تعلن بدء تفعيل الخط الساخن (16528) لاستقبال بلاغات "كورونا"

كتبت هند مختار

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تابع من خلاله الجهود التي قامت بها المنظومة فى التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين الطبية من جميع المحافظات خلال شهر مايو2020.

وأكد رئيس الوزراء الدور المهم الذى يقوم به العاملون فى المنظومة حاليا، فى مساندة الخطوط الساخنة لوزارتى الصحة، والتعليم العالى، وكذا المحافظات، والتكامل معها، للتعامل مع استفسارات وشكاوى ومطالب المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة التواصل على مدار اليوم مع كل صاحب شكوى أو استغاثة، وموجها الشكر فى الوقت نفسه، للعاملين فى المنظومة على الجهود المبذولة فى خدمة المواطنين، فى هذه الظروف الصعبة، التى نواجه فيها هذا الوباء، الذى ينتشر فى دول العالم.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للجهات التى تقدم الخدمة الطبية، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تعاونها المستمر مع المنظومة، بما يفيد مصلحة المواطنين، وحل مشكلاتهم، مؤكدا أننا جميعا هدفنا واحد، هو العمل على تلبية مطالب المواطنين، وحل مشكلاتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم، خاصة فى ظل هذه الوباء العالمى.

وفي مستهل التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن هناك حرصاً كبيراً على تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن ضم منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس "كورونا"، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارتى الصحة والتعليم العالى، بما يُسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، على أن تأتى هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة، وكذا توجيه الدكتور مصطفى مدبولى بتكامل الخطوط الساخنة الهامة لاستقبال بلاغات واستفسارات المواطنين ضمن الخطة الشاملة لمجابهة انتشار جائحة كورونا المستجد.

ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تقريره، إلى أنه تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالى للاستشارات الطبية (15311) بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحت إشراف ومتابعة من أمين عام مجلس الوزراء، حيث تكاملت الخدمات المتاحة على هذه الخطوط الثلاثة بما يُحقق زيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأى منها، وتوجيهه واستفادته خلال نفس المكالمة من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.

كما أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات لتنفيذ توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة للرد على شكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن كورونا، وربطها وتكاملها مع مركز اتصال المنظومة ولجان الأزمات بالمحافظات، لتوسيع قاعدة استقبال مكالمات المواطنين والتعامل معها مباشرة.

وأوضح الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 15770 شكوى وطلب استغاثة واستفسارا تتعلق بالنواحي الطبية المختلفة خلال شهر مايو2020، وقد لاقت جميع البلاغات والشكاوى الواردة والتي تم رصدها استجابة سريعة من المسئولين المختصين، وكان على رأسها شكاوى واستغاثات الاشتباه أو ادعاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونقل من ظهرت إيجابية نتائج تحاليلهم وتظهر عليهم أعراض تتطلب عناية طبية إلى مستشفيات العزل لتلقى العلاج، وكذلك بلاغات الوفاة لحالات مشتبه في إصابتها وتوفت في المنزل، ومناشدة ذويها تقديم الدعم للتعامل في ظل هذه الظروف، إضافة إلى شكاوى تُشير لبعض جوانب القصور فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الطبية اللازمة مع بعض الحالات، وذلك بالتنسيق مع قيادات وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها قطاع الطب الوقائى، وهيئة الإسعاف المصري، والمعامل المركزية، والمستشفيات المختلفة طبقا لطبيعة كل بلاغ وشكوى.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن المنظومة استمرت في القيام بدورها في التعامل مع الشكاوى الطبية المختلفة الواردة والتي تم رصدها وسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة وفقا لطبيعة كل منها، وقد لاقت هذه الحالات استجابات سريعة من القيادات المختصة بالمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنها توفير أسرة عناية مركزة، وحالات قصور بوظائف الكبد، وعلاج حالات سرطان الدم، وحالات أنيميا بالدم، وتوفير وحدة غسيل كلوى طوارئ، وجراحات المخ والأعصاب والعظام والأورام، وجراحات القلب والصدر، وحوادث الطرق وجراحة التجميل والحروق، بالإضافة إلى إجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة، والتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، والموافقات على علاج لحالات خاصة لبعض المواطنين خارج بروتوكول العلاج المعتاد بهيئة التأمين الصحي للحالات الطارئة التي لا تنتظر الفترة المحددة من انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد.

وفي تقريره سلط مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء الضوء على أمثلة الحالات التي تم التعامل معها خلال الشهر، وفي مقدمتها استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الشرقية يعانى عمه عمره 55 عاماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية التحاليل الطبية بمستشفى حميات الزقازيق، وظهور علامات حيوية للمرض تتطلب التدخل الطبي داخل المستشفى وهو متواجد بالمنزل. فتم التنسيق مع الدكتور خالد احمد فوزى، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وفريق غرفة 105 بوزارة الصحة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى كفر الزيات للعزل الطبي، وتقديم الخدمات الطبية ووضع المريض على البروتوكول العلاجي حتى استقرار حالته الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة القاهرة يعانى والده عمره 68 عاماً من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ويحتاج للكشف الطبى والفحوصات المعملية للتأكد من إصابته. فتم التنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومع الدكتور نصر شوقي من فريق غرفة العمليات المركزية للكورونا بوزارة الصحة، وهيئة الإسعاف لنقل المريض إلى مستشفى حميات العباسية، وتم عمل الفحوصات وجاءت نتائج التحاليل إيجابية مع وجود تاريخ مرضى لأمراض مزمنة غير مستقرة (البول السكرى- قصور بوظائف الكلى والكبد)، فتم نقل المريض إلى مستشفى العجوزة للعزل الطبي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حتى استقرار الحالة الصحية.

تم ايضاً رصد استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنة بمحافظة القاهرة تفيد بوجود مواطن مُسن بلا مأوى، ويظهر عليه أعراض مرضية ظاهرية، وهى حالة من الإعياء التام ويحتاج لرعاية صحية وتسكينه بدار إيواء، وتطلب التدخل بعمل مسحة طبية للتأكد من سلامته. فتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة من خلال الدكتور احمد عبدالفتاح، مدير مستشفى حميات العباسية، وهيئة الإسعاف لنقله وتم عمل مسحة طبية للتأكد من سلامته وجاءت النتائج سلبية، وتم إعطاء العلاج المناسب للأعراض الصحية الموجودة عليه (الإعياء- الإرهاق)، وتسكينه بدار إيواء للمسنين للإقامة وتقديم الرعاية الكاملة للمواطن.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة السويس تعانى زوجته عمرها 41 عاماً من الإصابة بحروق متعددة بالجسم ( الوجه - الرقبة - البطن- الذراعين ) من الدرجة الثانية إلى الثالثة بنسبة 80%، ومتواجدة بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المُتوفر بها رعاية مُركزة تخصص حروق، ويحتاج نقلها إلى مستشفى بها التخصص. فتم التنسيق مع الدكتور إسماعيل البديوي، رئيس قسم الحروق بمستشفى ههيا المركزي بالشرقية، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة حتى استقرار حالتها الصحية.

وضمن الحالات استقبال استغاثة طبية لمواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلته عمرها 40 يوما من عيوب خلقية بالمخ (مياه وارتشاح بالمخ)، ومتواجدة بإحدى المستشفيات الخاصة وتحتاج عمل قسطرة للمخ، وغير قادر على تحمل تكلفة ونفقات التدخل الجراحي، ويطلب نقلها إلى مستشفى حكومي متخصص. فتم التنسيق مع الدكتورة رشا جمال، مديرة مستشفى أبو الريش، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفلة وعمل الفحوصات اللازمة لتجهيزها لإجراء التدخل الجراحي وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى نجلته وعمرها عامان من عيوب خلقية بالقلب، وتحتاج إلى إجراء جراحة القلب المفتوح، ومتواجدة بإحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها التخصص وتحتاج نقلها إلى مستشفى متخصص. فتم التنسيق على الفور مع الدكتورة هالة صلاح، عميدة طب القصر العيني، والدكتورة رشا جمال، مدير مستشفى أبوالريش الياباني، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الطفلة وعمل الفحوصات اللازمة لتجهيزها لإجراء التدخل الجراحي اللازم.

وتم استقبال استغاثة طبية لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه عمره 47 عاماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية المسحة الطبية بمستشفى حميات العباسية، ويحتاج استعجال نقله إلى احدى مستشفيات العزل الصحى. فتم التنسيق مع الطب الوقائي، وفريق عمل (105)، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى كفر الزيات للعزل الصحي، وتقديم العلاج الدوائي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حتى استقرار الحالة الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطنة بمحافظة القاهرة تعانى شقيقتها عمرها 35 عاماً من نزيف حاد بالمخ، وتدهور بدرجة الوعى، وقصور بوظائف الكبد والكلى، وخلل فى العلامات الحيوية لأعضاء الجسم نتيجة تعرضها لحادث سير، ومتواجدة بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها أسرة رعاية مركزة، وتحتاج حجزها بإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة. تم التنسيق على الفور مع الدكتور هشام الفخراني، مدير مستشفى مبرة مصر القديمة، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حتى استقرار الحالة الصحية.

وكذا تم استقبال استغاثة طبية لمواطن بمحافظة القاهرة يعانى شقيقه عمره 57 عاما من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد التأكد من إيجابية نتيجة المسحة الطبية، ويحتاج استعجال حجزه بمستشفى عزل تكون مجهزة بوحدة غسيل كلوى لاحتياج المريض إلى جلسات غسيل كلوى. فتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي، بفريق أزمات وزارة الصحة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريض بمستشفى العجوزة للعزل الصحي، تحت إشراف الدكتور رامى عادل، مدير المستشفى، وتقديم الخدمات العلاجية وعمل جدول تنظيمي لجلسات الغسيل الكلوي حتى استقرار حالته الصحية.

وتم استقبال استغاثة طبية لمواطن بمحافظة القاهرة تعانى نجلة شقيقته عمرها 24 عاماً من سرطان بالدم ومستوى الهيمجلوبين بالدم 5%، وتدهور بدرجة الوعى، وقصور بوظائف الكبد والكلى، ومتواجدة بطوارئ احدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها سرير رعاية مركزة، ويحتاج حجزها بإحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة. فتم التنسيق مع الدكتورة مها إبراهيم، مديرة مركز أورام دار السلام (مستشفى هرمل)، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بالرعاية المركزة وتوفير أكياس الدم اللازمة وتقديم الخدمات الطبية حتى استقرار حالتها الصحية.

وتم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة الإسكندرية يعانى نجله عمره أربع سنوات ونصف من شرخ بالجمجمة، ومياه على المخ، ومحجوز برعاية الأطفال بعد إجراء تدخل جراحي بالمخ وإزالة مياه على المخ، ويحتاج نقله إلى مستشفى حكومي متخصص لعدم القدرة على دفع النفقات. فتم التنسيق مع الدكتور تامر عبد الله، مدير عام مستشفيات جامعة الإسكندرية، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز الطفل بمستشفى جامعة الإسكندرية برعاية الأطفال واستكمال علاجه، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حتى استقرار الحالة الصحية.

واستقبلت المنظومة استغاثة من مواطن بمحافظة الجيزة تعانى شقيقته وعمرها 29 عاماً من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليها أعراض ضيق شديد بالتنفس وارتفاع درجة الحرارة، وقامت بعمل مسحة طبية أكدت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهى متواجدة بالمنزل وتحتاج استعجال إجراءات نقلها إلى مستشفى عزل صحى لتدهور حالتها الصحية. فتم التنسيق مع الدكتور نصر شوقي من فريق العمل لتوزيع حالات مرضى فيروس كورونا بغرفة عمليات وزارة الصحة، وإدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، وهيئة الإسعاف لنقل وحجز المريضة بمستشفى العجوزة للعزل الصحي تحت إشراف الدكتور رامي عادل، مدير المستشفى وتقديم الخدمات الصحية ووضع المريضة على البروتوكول العلاجي اللازم حتى استقرار حالتها الصحية.

كما تم استقبال استغاثة من مواطن بمحافظة قنا تعانى والدته عمرها 57 عاماً من ورم بالمخ، وتدهور بدرجة الوعى، وقصور بوظائف الكبد والكلى، وخلل بالعلامات الحيوية لأعضاء الجسم، ومتواجدة بإحدى المستشفيات الخاصة، وغير قادرين على نفقات العلاج وتحتاج إلى تدخل جراحى لاستئصال الورم وحجزها برعاية مستشفى حكومى. فتم التنسيق مع الدكتور محمد يوسف، مدير عام مستشفيات جامعة قنا، وهيئة الإسعاف لنقلها وحجزها وعمل الفحوصات وتجهيزها لإجراء التدخل الجراحى.