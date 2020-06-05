الحكومة الإسرائيلية تخضع بالكامل لفحص فيروس كورونا مع ارتفاع الاصابات

كتب وكالات

أكدت الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء بأكمله سيخضع لفحص كورونا بعد اجتماعه الأسبوعى الأحد القادم، وذلك على خلفية إصابة النائب عن القائمة المشتركة فى الكنيست، سامى أبو شحادة، بالعدوى مؤخرا، بحسب موقع "روسيا اليوم" .

وعاود معدل الإصابات اليومية بكورونا فى إسرائيل الارتفاع فى الآونة الأخيرة، على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أكبر حصيلة منذ أوائل مايو.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن إجمالى عدد الإصابات بالفيروس التاجى التى تم رصدها فى البلاد ارتفع إلى 17562، بما فى ذلك 15013 حالة شفاء و2227 حالة نشطة، ولم تسجل الوزارة وفيات جديدة جراء الوباء خلال آخر 24 ساعة، ولا تزال حصيلة الضحايا عند مستوى 291 حالة وفاة.

فى الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أن عدد المدارس ورياض الأطفال التى تم إغلاقها بسبب اكتشاف إصابات بكورونا فيها ارتفع خلال اليوم الأخير من 87 إلى 92.

وأكدت الوزارة أن 304 تلاميذ ومدرسين على الأقل أصيبوا بالفيروس الذى يسبب مرض "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة، ولا يزال أكثر من 13.7 ألف قيد الحجر الصحي.