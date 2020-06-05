اليوم السابع
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الحكومة الألمانية تخصص حزمة مساعدات لدعم وكالات السفر ضد خسائر كورونا

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:22 م
الحكومة الألمانية تخصص حزمة مساعدات لدعم وكالات السفر ضد خسائر كورونا المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
كتبت آمال رسلان 

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أصدرت الحكومة الفيدرالية الالمانية حزمة مساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك وكالات السفر والشركات من منظمي الرحلات السياحية متوسطة الحجم، ضمن حزمة التحفيز الاقتصادي التي تستخدمها ألمانيا للخروج من أزمة كورونا.

يأتى ذلك بعد أن شهدت العاصمة الألمانية برلين الاسبوع الماضى، احتشاد العشرات من العاملين بقطاع السياحة، لمطالبة الحكومة، التى ترأسها المستشارة أنجيلا ميركل، بدعم صناعة السفر، بعد التراجع الكبير جراء تفشى فيروس كورونا.

وهذه أبرز العناصر التى تشملها حزمة المساعدات:

1. الحكومة الفيدرالية أطلقت برنامجا لجسر المساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة قيمته الإجمالية 25 مليار يورو.

2. الشركات لا بد من تقديم المستندات الدالة على انخفاض مبيعاتها في شهري أبريل ومايو 2020 بنسبة 60% على الأقل، والتي استمر انخفاضات مبيعاتها بنسبة 50% على الأقل في شهري يونيو إلى أغسطس 2020.

3. الشركات التي حدث تراجع في إيراداتها يزيد عن 70% سوف يمكنها استرداد ما يصل إلى 80% من تكاليف التشغيل الثابتة.

4. إذا كان الانخفاض في المبيعات أقل من 70% ولكن أكثر من 50% سوف يمكنها استرداد 50% من تكاليف التشغيل.

5. الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى خمسة موظفين يجب ألا يتجاوز مبلغ المساعدة 9 آلاف يورو.

6. الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى عشرة موظفين مبلغ 15 ألف يورو.

7. سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 19% إلى 16%، والضريبة التي تطبق على الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالأطعمة الأساسية، إضافة إلى المطبوعات الثقافية من الصحف والمجلات والكتب من 7% إلى 5%.

8. تتضمن المساعدات إعانة بقيمة 300 يورو لكل طفل، بالاضافة إلى دعم السيارات الكهربائية وبرنامج دعم للبلديات والشركات.

9. وسوف تتحمل الحكومة الاتحادية نصف خسائر الضرائب التجارية المتعلقة بالبلديات.


المانيا

السياحة الالمانية

منظمى الرحلات

اخبار مصر

مساعدات اقتصادية

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