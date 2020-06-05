الجارديان: موجة ثانية مرتقبة لكورونا فى إيران بعد زيادة الحالات لرقم قياسى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إيران تواجه على مضض إمكانية تجدد أزمة سياسية بالإضافة إلى أزمة صحية بعد أن سجلت أحدث أرقام عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مستوى قياسي.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة بدت وكأنها سيطرت على الفيروس قبل شهر ، لكن الموجة الثانية من الفيروس تتزايد بخطى ثابتة. وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة الخميس كان هناك 3.574 إصابة جديدة مؤكدة خلال 24 ساعة - بزيادة 440 في اليوم السابق.

وكان الرقم القياسي اليومي السابق في إيران 3،186 في 30 مارس. وكانت الدولة من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي أصيبت بالمرض.

على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة بشكل مطرد ، قامت السلطات برفع الضوابط على المتاجر والمساجد والمدارس والمكاتب والسفر بشكل تدريجي. كما تم فتح الحدود مع تركيا لحركة النقل أمس الخميس.

في الأيام الأخيرة ، انتقد المتحدثون باسم الحكومة بشكل متزايد الجمهور ، متهمينهم بتجاهل القيود المستمرة ، خاصة في أماكن العمل.

وقال حسن روحاني ، رئيس البلاد: "إذا لم يتم الامتثال للقواعد ، فإن الحكومة ستضطر إلى إعادة وضع الحجر الصحي مرة أخرى ، وتعطيل الحياة الطبيعية وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني بأكمله".

كان هناك القليل من التغطية المحلية الفورية لرقم الإصابة القياسي.

كان العزاء الرئيسي لوزارة الصحة هو أن عدد الوفيات اليومية لم يرتفع بنفس معدل الإصابة الجديدة ، مما يعطي بعض المصداقية للحجة القائلة بأن زيادة مستوى العدوى ناتج جزئيًا عن إجراء اختبارات أكثر وتسجيل أفضل. بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة السابقة 59 حالة وفاة ، ليصل عدد الوفيات إلى 8071. كان أكبر عدد من الوفيات اليومية هو 158 في 4 أبريل.

يواجه المسئولون الآن معضلة حول ما إذا كانوا سيعيدون فرض الضوابط ، وهي خطوة لن تحظى بشعبية وتضر بالاقتصاد الضعيف بالأساس بسبب العقوبات ، حيث يأملون في أن تتلاشى الموجة الثانية بطريقة ما. قبل 10 أيام فقط ، كان عدد الإصابات الجديدة أقل من 2000 حالة ، ولا يمكن تفسير الزيادة السريعة في الأيام الخمسة الماضية فقط بسبب الاختبارات واسعة النطاق.