التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى ينشر خرائط سقوط الأمطار على مصر حتى الأحد

كتبت أسماء نصار

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل في قطاع التخطيط وخرائط الأمطار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خرائط توقعات سقوط الأمطار لمدة 3 أيام مقبلة.

نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار تشير إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم، فيما يحتمل سقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وتمتد إلى الداخل فى مطروح والوادى الجديد غدا السبت.

ومن المتوقع عدم سقوط أمطار يوم الأحد المقبل.













شكلت وزارة الرى غرف طوارئ فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الأامطار قبل حدوثها بـ72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على إدارة أزمات السيول.

قالت وزارة الرى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.

وشكلت هيئة حماية الشواطئ غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، والتنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.