التضامن: التدخل السريع ينقذ مسنا بعد 5 سنوات قضاها يفترش الرصيف

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى لفحص البلاغ الوارد بشأن وجود رجل مسن يفترش رصيف إحدى الشوارع بوسط القاهرة فى حالة إعياء شديد، ولا يقدر على خدمة نفسه ويقوم بعض الأهالى بخدمته ورعايته.

توجه الفريق على الفور لمكان تواجد المسن وأجرى دراسه حاله له وتبين أنه يدعى (رفعت س أ )ويبلغ من العمر ٨١ عام غير متزوج وكان يعمل ترزى وترك عمله لمرضه وعدم قدرته علي العمل وليس لديه أى أوراق تثبت شخصيته ويقوم أصحاب المحال التجاريه بالمنطقه برعايته، حيث قام الفريق بإتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد .

نجح الفريق فى إقناع المسن الانتقال والاقامة بإحدى مؤسسات الرعايه الاجتماعية ليتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية ويعيش حياة افضل وعليه تم إستقباله باحد دور الرعاية بالجيزة.

ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكوميه الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات تواصل الاجتماعى للوزارة التضامن الاجتماعى .