التشيك تأمر 2 من موظفى السفارة الروسية بالمغادرة

رويترز

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أعلنت اثنين من موظفي السفارة الروسية في براج شخصين غير مرغوب فيهما وأمرتهما بالمغادرة.

وأضاف بابيش أن القرار جاء بعد ما قال إنه شجار بين موظفي السفارة الروسية أدى إلى اتهامات غير صحيحة بأن موسكو تمثل تهديدا لثلاثة سياسيين محليين في التشيك.

وفى شأن أخر، استمرت الزيادة فى عدد الإصابات بوباء كورونا فى جمهورية التشيك فى الارتفاع، حيث سجلت 74 حالة إيجابية أخرى، وهى أعلى نسبة فى آخر 11 يومًا، منذ بداية الوباء، تم تسجيل 9،441 حالة إصابة فى جمهورية التشيك حتى الآن، وتم شفاء 6،752 شخصًا من التلفون 19، و 324 حالة وفاة.

ونقلت صحيفة دينيك التشيكية، أنه يوجد 2365 مصابا فى البلاد، معظمهم لديهم أعراض خفيفة، 124 مريضا دخلوا المستشفى حاليا، و 13 منهم فى حالة خطيرة.