اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 03:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التشيك تأمر 2 من موظفى السفارة الروسية بالمغادرة

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:14 م
التشيك تأمر 2 من موظفى السفارة الروسية بالمغادرة علم التشيك
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده أعلنت اثنين من موظفي السفارة الروسية في براج شخصين غير مرغوب فيهما وأمرتهما بالمغادرة.

وأضاف بابيش أن القرار جاء بعد ما قال إنه شجار بين موظفي السفارة الروسية أدى إلى اتهامات غير صحيحة بأن موسكو تمثل تهديدا لثلاثة سياسيين محليين في التشيك.

وفى شأن أخر، استمرت الزيادة فى عدد الإصابات بوباء كورونا فى جمهورية التشيك فى الارتفاع، حيث سجلت 74 حالة إيجابية أخرى، وهى أعلى نسبة فى آخر 11 يومًا، منذ بداية الوباء، تم تسجيل 9،441 حالة إصابة فى جمهورية التشيك حتى الآن، وتم شفاء 6،752 شخصًا من التلفون 19، و 324 حالة وفاة.

ونقلت صحيفة دينيك التشيكية، أنه يوجد 2365 مصابا فى البلاد، معظمهم لديهم أعراض خفيفة، 124 مريضا دخلوا المستشفى حاليا، و 13 منهم فى حالة خطيرة.


التشيك

روسيا

اخبار التشيك

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة