اليوم السابع
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البيت الأبيض يدعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان فى ذكرى أحداث تيانانمين

الجمعة، 05 يونيو 2020 04:15 ص
البيت الأبيض يدعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان فى ذكرى أحداث تيانانمين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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حث البيت الأبيض الصين يوم الخميس على احترام حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بخصوص هونج كونج ووقف اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية.

جاء ذلك في بيان بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في ميدان تيانانمين في بكين.

وقال البيت الأبيض "ذبح الحزب الشيوعي الصيني لمدنيين صينيين عزل كان مأساة لن تنسى".

وحث الحكومة الصينية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي يحكم وضع هونج كونج "والالتزام بالحقوق والحريات المضمونة لكل المواطنين الصينيين بموجب الدستور الصيني، وإنها الاضطهاد المنهجي للملايين من أبناء الأقليات العرقية والدينية".

وتتزامن ذكرى حملة الصين الدموية في 1989 على النشطاء المؤيدين للديمقراطية مع الاحتجاجات الواسعة في أنحاء الولايات المتحدة على العنصرية وعنف الشرطة والتي أشعلها مقتل رجل أسود أثناء احتجاز ضباط بيض من شرطة مدينة منيابوليس له.

وهدد الرئيس دونالد ترامب بنشر الجيش في الولايات التي تفشل في كبح الاحتجاجات التي شابها العنف في بعض الأحيان.

وقال البيت الأبيض "يقف الشعب الأمريكي مع جميع المواطنين الصينيين في سعيهم من أجل الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في حكم مسؤول وتمثيلي، وحرية التعبير والتجمع والاعتقاد الديني".

 

 

 


دونالد ترامب

الصين

هونج كونج

ميدان تيانانمين

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