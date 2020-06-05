اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس: علاقاتنا مع الطبيعة لا تنفصل عن العدالة والأمانة مع الآخرين

الجمعة، 05 يونيو 2020 01:56 م
البابا فرنسيس: علاقاتنا مع الطبيعة لا تنفصل عن العدالة والأمانة مع الآخرين البابا فرنسيس
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، في فعاليات إحياء يوم البيئة العالمي، في ظل الأزمة الحالية التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، وكتب الحساب الرسمي للبابا فرنسيس على "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلا بمناسبة هذه الذكرى: " جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض: إنَّ العناية الحقيقة بحياتنا وعلاقاتنا مع الطبيعة لا تنفصل عن الأخوّة والعدالة والأمانة إزاء الآخرين.

2
البابا فرنسيس على تويتر

 

وكان قد عبر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، عن رفضه لأي أحداث عنصرية في العالم كما رفض استخدام العنف الذي يحلق الضرر ويدمر الأشياء، وغرد البابا فرنسيس عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لا يمكننا أن نسمح ولا أن نغلق أعيننا إزاء أي شكل من أشكال التمييز العنصري والتهميش؛ وفي الوقت عينه علينا أن نعترف أنّ العنف يدمِّر الذات ويُلحق الضرر بها. بالعنف لا يمكننا أن نحقق شيئًا. لنصلِّ من أجل المصالحة والسلام".

 

ودعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى المصالحة الوطنية في الولايات المتحدة الامريكية وقال إن العنصرية أمر لا يمكن غض الطرف عنه لكن العنف المندلع بالشوارع "تدمير للنفس وهزيمة للذات".

 

وخرج البابا عن صمته حيال أجواء التوتر بالولايات المتحدة التي شهدت مظاهرات لليلة الثامنة على التوالي احتجاجا على موت رجل أسود بعدما اعتقلته الشرطة، مخصصا الجزء الذي يلقيه باللغة الإنجليزية في عظته الأسبوعية كاملا للاضطرابات هناك.

 

وعلى جانب آخر، قال البابا فرنسيس، إن الناس أهم من الاقتصاد وذلك في وقت تتخذ فيه الدول قرارات حول السرعة التي تعيد بها فتح اقتصاداتها بعد شهور من العزل العام، كما قال البابا ذلك خروجا عن نص مكتوب في أول عظة يلقيها ظهرا منذ ثلاثة أشهر من شرفته المطلة على ميدان القديس بطرس في وقت تقترب فيه إيطاليا من نهاية العزل العام.

 

وأضاف البابا "مداواة الناس وليس توفير (المال) لمساعدة الاقتصاد (مهم). (المهم) مداواة الناس الذين هم أهم من الاقتصاد"، ولم يحدد البابا دولا بأسمائها.

 

وتتخذ حكومات كثيرة قرارات بشأن ما إذا كانت تعيد فتح اقتصادها للحفاظ على الوظائف ومستويات المعيشة أم تواصل العزل العام إلى أن تتأكد من أن الفيروس أصبح تحت السيطرة الكاملة.


البابا فرنسيس

اليوم العالمي للبيئة

يوم البيئة العالمى

الفاتيكان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-6-2020 أمام الجنيه المصرى

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

القوى العاملة : الإمارات تحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس لمدة 4 أشهر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

تقرير حكومى يكشف تجاوزات مخالفات البناء بشارع ترعة الزمر

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

السياحة بالإسكندرية: 12 فندقا حصلوا على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

بعد توقفها 66 يوما.. عودة صلاة الجمعة بالجامع الأزهر الشريف اليوم

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

عضو بنقابة صيادلة القاهرة: 14 شهيدا من الصيادلة بسبب الإصابة بفيروس كورونا

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

الأوقاف: صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر فقط.. ولم نحدد موعد فتح المساجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة