الاتحاد الأوروبى يعزز أسطوله الجوى لمواجهة حرائق الغابات الصيف المقبل

كتبت: هناء أبو العز

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز أسطوله الأوروبي من طائرات مكافحة الحرائق بموجب نظام الإنقاذ للاستعداد لخطر حرائق الغابات خلال الصيف المقبل.

و يمول الاتحاد الأوروبي مشتريات الحكومة السويدية لطائرتين لمكافحة الحرائق لإضافتها إلى الاحتياطي، وهذا يضيف ما مجموعه 13 طائرة و 6 طائرات هليكوبتر ستكون جزءًا من أسطول الإنقاذ في عام 2020 وتموله من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض إدارة الأزمات ، جانيز لينارزيتش: يمكن أن تتصاعد حرائق الغابات في أي وقت ، وقد وسع تغير المناخ نطاقها في جميع أنحاء أوروبا. نحن بحاجة إلى الاستعداد لهذا الصيف، وأشكر أصدقائنا السويديين الذين يساهمون بقوة في مكافحة الحرائق التي ننقذها، و أسطولنا الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في مكانه ليكون جاهزًا بأفضل طريقة ممكنة لموسم حرائق هذا العام .

ويمول الاتحاد الأوروبي سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع طائراتهم وطائراتهم الهليكوبتر في أسطول إطفاء الحرائق والإنقاذ لعام 2020 ، والذي يمكن نشره بسهولة في بلدان أخرى في أوقات الحاجة.

وهى كالتالى: طائرة إطفاء من فرنسا ، طائرتان إطفاء من اليونان ، طائرتان إطفائيتان من إيطاليا ، طائرتان إطفاء من إسبانيا ، طائرتان إطفاء و 6 مروحيات إطفاء من السويد.