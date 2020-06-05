اليوم السابع
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الاتحاد الأوروبى يعزز أسطوله الجوى لمواجهة حرائق الغابات الصيف المقبل

الجمعة، 05 يونيو 2020 02:05 م
الاتحاد الأوروبى يعزز أسطوله الجوى لمواجهة حرائق الغابات الصيف المقبل حرائق الغابات
كتبت: هناء أبو العز

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يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز أسطوله الأوروبي من طائرات مكافحة الحرائق بموجب نظام الإنقاذ للاستعداد لخطر حرائق الغابات خلال الصيف المقبل.
 
و يمول الاتحاد الأوروبي مشتريات الحكومة السويدية لطائرتين لمكافحة الحرائق لإضافتها إلى الاحتياطي، وهذا يضيف ما مجموعه 13 طائرة و 6 طائرات هليكوبتر ستكون جزءًا من أسطول الإنقاذ في عام 2020 وتموله من قبل الاتحاد الأوروبي. 
 
وقال مفوض إدارة الأزمات ، جانيز لينارزيتش:  يمكن أن تتصاعد حرائق الغابات في أي وقت ، وقد وسع تغير المناخ نطاقها في جميع أنحاء أوروبا. نحن بحاجة إلى الاستعداد لهذا الصيف، وأشكر أصدقائنا السويديين الذين يساهمون بقوة في مكافحة الحرائق التي ننقذها، و أسطولنا الأوروبي لمكافحة حرائق الغابات في مكانه ليكون جاهزًا بأفضل طريقة ممكنة لموسم حرائق هذا العام .
ويمول الاتحاد الأوروبي سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع طائراتهم وطائراتهم الهليكوبتر في أسطول إطفاء الحرائق والإنقاذ لعام 2020 ، والذي يمكن نشره بسهولة في بلدان أخرى في أوقات الحاجة.
وهى كالتالى: طائرة إطفاء من فرنسا ، طائرتان إطفاء من اليونان ، طائرتان إطفائيتان من إيطاليا ، طائرتان إطفاء من إسبانيا ، طائرتان إطفاء و 6 مروحيات إطفاء من السويد.

حرائق الغابات

الاتحاد الأوروبى

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