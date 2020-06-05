وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ، أن الشحنة وصلت على متن رحلة خاصة مستأجرة إلى مطار هيثرو صباح اليوم/ الجمعة/ واحتوت على 6.6 طن من القماش غير المنسوج، وهو مكون أساسي لصناعة الكمامات، مشيرة إلى أنه يوجد حالياً نقص عالمي في هذه المواد، وأن هذه الشحنة سوف تمكن بريطانيا من تصنيع الملايين من الكمامات الطبية .

وأضافت أن هذه المساعدات تأتي في إطار تضامن الإمارات وتعاونها وعملها الدؤوب مع دول العالم في الحد من انتشار هذه الجائحة، موضحة أن الإمارات قامت بعد فترة وجيزة من ظهور الفيروس، بإعادة تجهيز المصانع لإنتاج معدات الوقاية الشخصية .

ووفرت دولة الإمارات فحوصات الكشف عن فيروس /كوفيد-19/ لأكبر قدر من السكان، وسجلت أرقاما استثنائية على المستوى العالمي مقارنة بعدد سكانها، وقد أجرت أكثر من مليوني فحص حتى الآن. ووفرت اختبارات مجانية لمن تظهر عليهم الأعراض في جميع أنحاء البلاد .

وفي أبريل الماضي، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بإرسال 60 طناً من المساعدات الطبية العاجلة للمملكة المتحدة