اليوم السابع
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"الأقصر": رفع الحواجز الخرسانية وتوسعة الشارع المواجه لمدرسة أبو الحجاج

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:10 ص
"الأقصر": رفع الحواجز الخرسانية وتوسعة الشارع المواجه لمدرسة أبو الحجاج رفع الحواجز الخرسانية
الأقصر – أحمد مرعى

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قامت سلطات محافظة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، فى الساعات الأولى اليوم الجمعة، برفع كافة الحواجز الخرسانية المتواجدة في الجهة المواجهة لمدرسة أبو الحجاج الابتدائية وسط مدينة الأقصر، وذلك بهدف راحة وتسهيل حركة مرور المواطنين ومنع التكدس المروري بهذه المنطقة التي تربط بين ميدان نوفوتيل وصولا حتى ميدان صلاح الدين.

وعقب أعمال رفع الحواجز الخرسانية من الشارع، قامت معدات مجلس مدينة الأقصر برفع التراكمات والأتربة من المنطقة تمهيدا لإعادة تطويرها وظهورها بالمظهر الجمالي اللائق، وأشرف على أعمال رفع الحواجز رئيس مجلس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف والأجهزة التنفيذية التابعة لمجلس مدينة الأقصر، ومسئول المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى هذا الصدد صرح العميد أيمن الشريف وكيل الوزارة رئيس مدينة الأقصر، أنه أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الحواجز الخرسانية بشارع كلية الفنون الجميلة، وبصدد هذا الأمر قام بتنفيذ حملة مكبرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ورئاسة حي جنوب ووسط وادارة المتابعة الميدانية وحملة المعدات التابعة لمجلس مدينة الأقصر، لإزالة الحواجز الخرسانية.

وأضاف العميد أيمن الشريف، فى بيان صحفى، أنه خرجت الحملة بهدف إعادة توسعة الشارع لمواكبة التطورات الجديدة والخاصة بالمحاور المرورية بمدينة الأقصر، والتي تشهدها المدينة منذ فترة بهدف راحة المواطن في العبور وتوسعة الطريق وخلق نوع من السيولة المرورية مع تجميل الطريق بشكل حضاري، وجاءت تلك الحملة بناء على توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أيمن راضي مساعد الوزير مدير أمن الأقصر لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بإزالة جميع الحواجز الخرسانية أمام المقرات الأمنية.

 


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ازالة حواجز امام المقرات الامنية

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