الأعلى ربحية فى مصر.. "العبار" يحقق 32% هامش صافى ربح يليه هشام طلعت بـ24%

كتب هانى الحوتى

معيار أساسي لقياس نجاح رجل الأعمال، قدرته على تحقيق أعلى ربحية من "بيزنسه" الخاص، ولقياس هذا الأمر يمكن الاستناد إلى هامش صافي الربح لأنه دلالة على قدرة رجل الأعمال في التحكم والسيطرة على تكاليف مشروعه الخاص مقارنة بالمنافسية، وقدرته على تحقيق أعلى ربحية منه، وهناك رجل أعمال في مصر نجحوا في تحقيق المقولة الشعبية "التراب في أيديهم ذهب"، حيث حققوا أعلى هامش صافي ربح في مصر، وفقاً للبيانات المالية لشركاتهم المدرجة بالبورصة المصرية لعام 2019.

محمد العبار يتصدر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار قائمة الأعلى ربحية في مصر، وذلك بعدما حققت شركته إعمار مصر للتنمية هامش صافي ربح بلغ 32% خلال عام 2019، رغم تراجع أرباحها للنصف تقريباً لتبلغ 1.7 مليار جنيه بسبب تبرعها بمبلغ 878 مليون جنيه للمشروعات القومية، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق ارتفاع في صافي المبيعات بنسبة 20.9% ليسجل قرابة 14 مليار جنيه، كما بلغ صافي النقدية 12.3 مليار جنيه. يتصدر رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار قائمة الأعلى ربحية في مصر، وذلك بعدما حققت شركته إعمار مصر للتنمية هامش صافي ربح بلغ 32% خلال عام 2019، رغم تراجع أرباحها للنصف تقريباً لتبلغ 1.7 مليار جنيه بسبب تبرعها بمبلغ 878 مليون جنيه للمشروعات القومية، إلا أن الشركة نجحت في تحقيق ارتفاع في صافي المبيعات بنسبة 20.9% ليسجل قرابة 14 مليار جنيه، كما بلغ صافي النقدية 12.3 مليار جنيه.



هشام طلعت مصطفى لا يبعد كثيراً المطور العقاري الأفضل في مصر هشام طلعت مصطفى عن نظيره الإماراتي، حيث حققت مجموعته هامش صافي ربح في عام 2019 بلغ 24% وضعه في المركز الثاني، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والتى تضاعفت خلال آخر 4 سنوات من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، وكذلك نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما عزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في أسعار الصرف. لا يبعد كثيراً المطور العقاري الأفضل في مصر هشام طلعت مصطفى عن نظيره الإماراتي، حيث حققت مجموعته هامش صافي ربح في عام 2019 بلغ 24% وضعه في المركز الثاني، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في صافي الأرباح والتى تضاعفت خلال آخر 4 سنوات من 0.83 مليار جنيه عام 2016 إلى 1.4 مليار جنيه عام 2017 إلى 1.7 مليار جنيه عام 2018 إلى 1.9 مليار جنيه عام 2019 بنسبة نمو 9.8%، وكذلك نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف، وهو ما عزز من قدرة المجموعة على استيعاب التغيرات في أسعار الصرف.

ويمتلك هشام طلعت مصطفى، أصولا ضخمة بلغت 104 مليار جنيه تقريباً، ويبلغ صافى النقدية بمجموعة طلعت مصطفى حوالى 3.2 مليار جنيه، كما حقق أعلى مبيعات عقارية العام الماضي بقيمة وصلت 20.4 مليار جنيه.

سميح ساويرس

يشغل سميح ساويرس المركز الثالث بقائمة الأعلى هامش ربحية في مصر، بعدما حققت شركته أوراسكوم للتنمية مصر أرباحاً تجاوزت 705 مليون جنيه بهامش صافي ربح 15%، وذلك بعد نجاح مشروعه "O West" في زيادة مبيعات الربع الرابع للشركة لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، بارتفاع 154.8% سنويًا و4% ربعيًا، ليسجل إجمالي مبيعاته في عام 2019 زيادة بنسبة 202.5% إلى 6.9 مليار جنيه مقارنة مع 2.3 مليار جنيه فى 2018، واستقرار إيرادات إيرادات الفنادق لتشكل 28.9% من إجمالي الإيرادات.

وسميح ساويرس هو الوحيد من آل ساويرس ضمن القائمة هذا العام بعد خسائر شركة شقيقه الأكبر نجيب، وتحقيق شركة شقيقه الثاني الأصغر سميح هامش ربحية 7% فقط.

وليد زكي ويليه بفارق ضئيل رجل الأعمال وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المالكة لحصص بالعديد من الشركات العاملة بقطاعات العقارات والخدمات المالية والصناعة والمقاولات، حيث حققت شركته هامش صافي ربح بلغ 14%، وذلك بعد تحقيق نمو في الأرباح بلغ 38% ليسجل 1.1 مليار جنيه، ونجح "زكي" بعدما استطاع الحفاظ على معدلات النمو وزيادتها بشركته بفضل أذرعها الاستثمارية المتعددة، والتى مكنت المجموعة من تحقيق طفرة فى الإيرادات والأرباح السنوية خلال عام 2019، بالاعتماد على الذراع الصناعى للمجموعة والذى ساهم بنسبة 39.9% فى إيرادات المجموعة بينما يظل الذراع العقارى للمجموعة يمثل الركيزة الأساسية فى تطور أرباح المجموعة محققاً نسبة 59.3% من إجمالى الإيرادات.