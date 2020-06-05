اليوم السابع
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الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمسجد بأفغانستان

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:36 ص
الأزهر الشريف يدين التفجير الإرهابى بمسجد بأفغانستان تفجيرات افغانستان
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وأكد الأزهر رفضه القاطع لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف دور العبادة وتشويه صورة الأديان والنيل منها، مشددًا على أن الاعتداء على دور العبادة من أبشع الجرائم لما فيها من انتهاك لحرمات الله، مطالبا بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان حكومة وشعبا، وإلى أهالي الضحايا وذويهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


افغانستان

الازهر الشريف

حركة طالبان

الارهاب

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