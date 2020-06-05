اليوم السابع
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استمرار غلق مراكز الشباب والملاعب وصالات الجيم بمدينة القصير ..صور

الجمعة، 05 يونيو 2020 12:17 م
استمرار غلق مراكز الشباب والملاعب وصالات الجيم بمدينة القصير ..صور مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر الملاعب الرياضية ومراكز الشباب وصالات الجيم فى الإغلاق، تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث قام مجلس مدينة القصير بالتأكد من إغلاق الملاعب ومراكز الشباب بالمدينة تنفيذا لتعليمات المحافظة بالمتابعة المستمرة لكافات القطاعات بالمدينة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى استهدفتها الدولة للحد من انتشار الفيروس المستجد.

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير عملية اغلاق عدد من مراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، شملت مركز شباب القصير ومركز شباب مبارك ومركز شباب الحمراوين وعدد من صالات الألعاب، وذلك للتأكيد على تعليق الأنشطة الرياضية بها، تنفيذا للمادة السابعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020
 
وأعنت الوحدة المحلية بمدينة القصير علي ان ادارة الشباب والرياضة بالمدينة قامت بعملية تعقيم وتطهير جميع مقار مراكز الشباب والأندية الرياضية، مشيرا إلى أن مجموعات العمل بالإدارة تقوم بالمتابعة اليومية، للتأكيد على غلقها بالكامل.
 
كانت أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أسعار منتجات بيع منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، والذى يتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لمحاربة الغلاء وجشع التجار، للتخفيف عن كاهل المواطنين .
 
وأكدت الوحدة المحلية بالقصير، فى بيان أسعار منتجات منفذ الإدارة الزراعية بمدينة القصير، أن كيلو الفراخ الأبيض يتم بيعه داخل منفذ الإدارة الزراعية بسعر 31 جنيها، وكيلو الفراخ البلدية بـ37 جنيها، فراخ بلدى مزارع 38 جنيها للكيلو، والبانية بسعر 70 جنيها، الوراك 35 جنيها، ديوك حشو 40 جنيها.
 
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (1)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (1)

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (2)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (2)

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (3)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (3)

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (4)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (4)

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (5)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (5)

مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (6)
مراكز شباب ملاعب القصير المغلقة (6)
 
 

 


البحر الاحمر

اغلاق مراكز الشباب

اخبار مصر

القصير

ملاعب كرة القدم

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