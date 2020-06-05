استمرار غلق مراكز الشباب والملاعب وصالات الجيم بمدينة القصير ..صور

تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير عملية اغلاق عدد من مراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، شملت مركز شباب القصير ومركز شباب مبارك ومركز شباب الحمراوين وعدد من صالات الألعاب، وذلك للتأكيد على تعليق الأنشطة الرياضية بها، تنفيذا للمادة السابعة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لسنة 2020

وأعنت الوحدة المحلية بمدينة القصير علي ان ادارة الشباب والرياضة بالمدينة قامت بعملية تعقيم وتطهير جميع مقار مراكز الشباب والأندية الرياضية، مشيرا إلى أن مجموعات العمل بالإدارة تقوم بالمتابعة اليومية، للتأكيد على غلقها بالكامل.