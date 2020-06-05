استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 772 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة في مصر، استقرار ملحوظ، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في مصر 772 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار بمصر، وارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً مساء الخميس.

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصرفى، دفع سعر الذهب للصعود بتعاملات مساء أمس الخميس، لافتاً إلى أن سوق الصاغة يشهد توقف حركة البيع الآن.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 : 661.70 جنيه



عيار 21 : 772 جنيها



عيار 24 : 882.25 جنيه



الجنيه الذهب : 6176 جنيها



السعر العالمي : 1716 دولار

وارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل نيسان في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

تراجع سعر الجنيه إلى أدني مستوي لها فى سبعة أشهر عند 16.23 للدولار أمس الخميس، وهو خامس أيام هبوطها على التوالي بعد شهرين من تداولها دون تغير تقريبا، ففقدنخفض الجنيه، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق من جلسة التداول، 2.2 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر نزول أسبوعي منذ مارس 2017.

وتتعرض أصول الأسواق الناشئة للضغط حول العالم، إذ تخلى المستثمرون عن الأصول الأكثر مخاطرة بعد أن اجتاحت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأسواق العالمية.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس إن السوق تشهد بعض ”التحرك التصحيحي“ بعد التراجع الحاد يوم الأربعاء.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وأضاف ”لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع، ونتوقع لها المزيد من النزول خلال الشهور المقبلة“.

وقال المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، والذي يتوقع تراجع الجنيه إلى 17 مقابل الدولار بحلول نهاية العام، إن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها ”أسرع قليلا مما كنا نتوقع“.