ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا فى أنحاء إسرائيل واغلاق عدد من المدارس

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسرائيل بشكل كبير مع سعي الحكومة الإسرائيلية لإبقاء المدارس مفتوحة.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 118 شخصًا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المرضى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد إلى 17 الفا 495، وإجمالي عدد الوفيات 291 شخصًا، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس.

ومن المرجح أن يكون معظم المصابين حديثًا من تلاميذ المدارس وأولياء أمورهم.

وذكرت الصحيفة أنه بين يومي الأحد والخميس من الأسبوع الماضي (24-28 مايو) كان متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة يوميًا في إسرائيل 29 حالة، بينما بلغ متوسط عدد حالات الإصابة خلال الأسبوع الجاري بين يومي الأحد والخميس 80 حالة.

وفي يوم واحد تم عزل 6865 طالبًا ومعلمًا وفقًا لوزارة التعليم، ليصل العدد الإجمالي إلى 13 الفا و 691 حالة عزل، علاوة على ذلك تم تشخيص إصابة حوالي 301 طالب ومعلم بفيروس كورونا المستجد بزيادة قدرها 57 حالة منذ يوم أمس الأربعاء.

وتنتشر الحالات في جميع أنحاء إسرائيل ولا يزال العدد الأكبر في القدس- المحتلة- (53 في الأيام الثلاثة الأخيرة) وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، وتشمل الأماكن الأخرى ذات معدلات الإصابة المرتفعة تل أبيب (25 في الأيام الثلاثة الماضية)، بئر السبع (17) ، بني براك (15) وأشدود (14).

وتم إغلاق حوالي 87 مدرسة في إسرائيل بمقدار أكثر من الضعف في اليوم السابق، وأعلن المركز الطبي بجامعة هداسا في القدس أنه تلقى نداءات من الصناديق الصحية للمساعدة.

ومع ذلك، نظرًا لأن عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها أعلى بكثير مما كان عليه الأسبوع الماضي أفادت وزارة الصحة باجراء فحوصات لـ 12 الفا و 929 شخصًا يوم أمس الأربعاء ويبدو أن معدل الإصابة ينخفض إلى أقل من 1 بالمائة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر من يوم أمس أن مدارس الدولة ستظل مفتوحة وكذلك وزير التعليم يوآف جالانت الذي كانت سياسته لإغلاق أي مدرسة مصابة بالعدوى ولكن للحفاظ على عمل المدارس الأخرى.

كان وزير الصحة يولي إدلشتاين يوصي بإغلاق المدارس المتوسطة والثانوية في القدس فقط.

وقررت بلدية ريشون لتسيون اليوم تولي الأمور بنفسها وطرح نموذج جديد سيكون ساريًا يوم الأحد ستجمع المدارس بين التعلم المباشر والتعليم عن بُعد ولن يكون هناك أكثر من 20 طالبًا في الفصل الواحد في كل مرة وسيستخدم الطلاب الوقت في المدرسة للتركيز على الترفيه والتعلم الاجتماعي والاستكشافي.

وبحسب رسالة نشرها وزير الداخلية الإسرائيلي آري درعي أمس فإنه لن يتمكن طلاب المدارس الدينية والطلبة من دخول البلاد، وقال إن الطلاب المتزوجين والذين يتعلمون بدوام كامل أثناء عملهم يمكنهم القدوم إلى إسرائيل إذا حصلوا على إذن في أو قبل 21 مايو، ومع ذلك لن يتم منح تصاريح جديدة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارتا الصحة والنقل أن القطارات بين المدن ستبدأ العمل بكامل طاقتها ابتداءً من يوم الاثنين 8 يونيو.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيف في بيان إن القطارات ستساعد في تخفيف الضغط على نظام الحافلات وتسمح بحركة أسهل للجمهور.

وقالت "سنتبع ونحرص على التزام الجمهور بقواعد وزارة الصحة مع مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة".

وقال وزير المالية عمير بيريتس اليوم الخميس إن مكتبه يعمل على توسيع الإجراءات التي من شأنها تمكين المزيد من الأعمال التجارية من الانفتاح مع الاستمرار في الالتزام باجراءات وزارة الصحة.

ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن خدمة التوظيف الإسرائيلية فإن أكثر من 110 آلاف شخص يبحثون عن عمل.