وارتفع معدل البطالة إلى 13.7 في المائة، متجاوزاً الارتفاع السابق البالغ 13.1 في المائة، في ديسمبر 1982. وتأتي الزيادة في عدد الوظائف بعد فقدان ثلاث ملايين وظيفة خلال شهري مارس وأبريل، ونحو 2.5 مليون وظيفة أخرى.



وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن عدد الأشخاص الذين عملوا أقل من نصف ساعاتهم المعتادة انخفض بمقدار 292 ألف في مايو الماضي.