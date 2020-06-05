اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 يونيو 2020 06:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى 40792

الجمعة، 05 يونيو 2020 06:01 م
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى 40792 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كيب تاون (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ عدد الإصابات بفيروس كورونا بجنوب أفريقيا، فى الارتفاع بوتيرة سريعة مع شروع السلطات فى تخفيف إجراءات العزل العام بينما قال الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الجمعة إنه قلق بشكل خاص على الإقليم المحيط بمدينة كيب تاون.

 

وأصبح إقليم ويسترن كيب البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا بتسجيل زهاء ثلثى إجمالى الإصابات بالبلاد البالغ عددها 40792 حالة. وسجل الإقليم أيضا 651 وفاة من جملة 848 بمختلف أنحاء البلاد.

 

وسجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد للإصابات اليومية أمس الخميس وبلغ 3267 حالة جديدة، وزار رامابوسا كيب تاون اليوم للاطلاع على جهود مكافحة الفيروس ومن بينها إقامة مستشفى ميدانى مؤقت لعلاج حالات الإصابة الطفيفة والمتوسطة.

 

وقال رامابوسا "ويسترن كيب هى بؤرة الإصابات بكوفيد-19 وهذا يقلقنا بشدة"، وتتوقع الحكومة تصاعدا فى الإصابات قبل ذروة مرتقبة فى أغسطس وسبتمبر كما تتوقع زيادة معدلات الإصابة فى المناطق المزدحمة التى يقطنها الفقراء وتعانى السلطات من نقص وسائل الفحص والأطقم الطبية والأسرة بالمستشفيات.

 


فيروس كورونا

جنوب أفريقيا

أخبار جنوب افريقيا

كورونا

تفشى كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجارديان: جنوب إفريقيا تسجل أعلى نسبة إصابة بكورونا مع تخفيف الإغلاق

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:38 ص

لجنة القيد بالبورصة تغرم "مصر جنوب إفريقيا للاتصالات" 10 آلاف جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 08:00 م

أكاديمية البحث العلمى تعلن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة مع دولة جنوب إفريقيا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:38 م

طوابير على محال الخمور بعد تخفيف إجراءات كورونا وحظر بيعها لمدة شهرين فى جنوب أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:39 م

وزير الخارجية يجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه من جنوب أفريقيا وتونس وكندا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: علاج البلازما تجربة ساهمت فى تقليل الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعى

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة: 5 مراكز نقل دم لسحب بلازما المتعافيين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

الصحة تعلن نجاح تجربة حقن مصابى كورونا ببلازما المتعافين

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

نشرة اليوم السابع.. لا فصل لغير مسددى رسوم المدارس.. وعودة صلاة الجمعة

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب يستعرض انخفاض البطالة ويشجع على فتح الاقتصاد.. ويؤكد: نمو اقتصادى قادم

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

ترامب: أجرينا 20 مليون اختبار لكورونا.. والصين سبب تفشي الفيروس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 5-6-2020

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

فيديو..الداخلية تداهم مخازن الأغذية الفاسدة بالقاهرة والمحافظات

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

وزير الدفاع اليونانى: مستعدون لمواجهة عسكرية مع تركيا لأن سلوكها عدوانى

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

أستون فيلا يواجه شيفيلد فى الدورى الإنجليزى وليفربول ضد إيفرتون 21 يونيو

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

الداخلية: ضبط 5 آلاف سائق مخالف لقرار ارتداء الكمامة الواقية

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

بث مباشر لصلاة الجمعة من الجامع الأزهر بعد توقف 66 يوما

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة