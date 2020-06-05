ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى جنوب أفريقيا إلى 40792

كيب تاون (رويترز)

بدأ عدد الإصابات بفيروس كورونا بجنوب أفريقيا، فى الارتفاع بوتيرة سريعة مع شروع السلطات فى تخفيف إجراءات العزل العام بينما قال الرئيس سيريل رامابوسا اليوم الجمعة إنه قلق بشكل خاص على الإقليم المحيط بمدينة كيب تاون.

وأصبح إقليم ويسترن كيب البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا بتسجيل زهاء ثلثى إجمالى الإصابات بالبلاد البالغ عددها 40792 حالة. وسجل الإقليم أيضا 651 وفاة من جملة 848 بمختلف أنحاء البلاد.

وسجلت جنوب أفريقيا أكبر عدد للإصابات اليومية أمس الخميس وبلغ 3267 حالة جديدة، وزار رامابوسا كيب تاون اليوم للاطلاع على جهود مكافحة الفيروس ومن بينها إقامة مستشفى ميدانى مؤقت لعلاج حالات الإصابة الطفيفة والمتوسطة.

وقال رامابوسا "ويسترن كيب هى بؤرة الإصابات بكوفيد-19 وهذا يقلقنا بشدة"، وتتوقع الحكومة تصاعدا فى الإصابات قبل ذروة مرتقبة فى أغسطس وسبتمبر كما تتوقع زيادة معدلات الإصابة فى المناطق المزدحمة التى يقطنها الفقراء وتعانى السلطات من نقص وسائل الفحص والأطقم الطبية والأسرة بالمستشفيات.