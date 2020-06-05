وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم /الجمعة/، أن حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفعت أيضا إلى 1838 حالة بعد وفاة عدد من الحالات الجديدة.



وكانت الحكومة الباكستانية قد قررت أمس /الخميس/ إلغاء الحجر الصحي للباكستانيين العائدين من الخارج وإرسالهم إلى منازلهم بدلا من ذلك بعد الخضوع لفحص طبي واختبار في المطارات، وذلك نظرا للقدرة الاستيعابية في مراكز الحجر الصحي التي تتضاءل بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما صرحت مصادر في قطاع الطيران الباكستاني بأن الحكومة غيرت الإجراءات التشغيلية الأساسية بالتزامن مع تخفيف قيود الإغلاق وقيود السفر التي تم فرضها بسبب الفيروس.