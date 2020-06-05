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اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية يساهم فى شراء أجهزة لمستشفى برج العرب الجامعى

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:52 م
اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية يساهم فى شراء أجهزة لمستشفى برج العرب الجامعى اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية يزور مستشفى برج العرب الجامعى مركز علاج الأورام
الإسكندرية أسماء على بدر

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زار اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية، مستشفى برج العرب الجامعى مركز علاج الأورام والتبرع باسم طلاب كلية الهندسة لصالح جمعية مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية من أجل شراء أجهزة علاج مرضى الأورام.

وكان الاتحاد قد قام بحملة للتوعية بالمرض ضمن فعاليات معرض الأنشطة الطلابية السنوى المقام بالكلية فى فبراير 2020 بتنظيم من اللجنة الاجتماعية ولجنة الأسر وبمشاركة جميع الأسر والفرق المسجلة باللجنتين .

وقال محمد سعيد رئيس اتحاد طلاب هندسة إسكندرية، إن هذه الحملة أقيمت للعام الثانى على التوالى بعدما شاركنا العام السابق بالتبرع لصالح جزء من تكلفة جهاز إشعاعى وقامت المستشفى بشرائه بفضل الله وهذا العام تم المشاركة لصالح شراء أى أجهزة تحتاجها المستشفى فى ظل الظروف الصعبة الحالية .

كما وجه خالص الشكر لكل من ساهم بمجهود فى التنظيم أو تبرع من أجل نجاح هذه الحملة من طلاب الكلية، وأعرب عن سعادته برسالة أحد طلاب الكلية الذى يتلقى العلاج بالمستشفى إلى زملائه من أجل شكرهم على الحملة والتبرع .

 

 


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